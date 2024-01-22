صدقي صخر يدخل بلاتوهات "فراولة" أمام نيللي كريم.. خلال أيام

يستعد الفنان صدقي صخر، لدخول بلاتوهات، مسلسل "فراولة" الذي يشارك فى بطولته أمام النجمة نيللى كريم، خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لعرضه ضمن الماراثون الرمضانى المقبل 2024، وذلك بقيادة المخرج مروان عبد المنعم، ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

جلسات عمل مكثفة بين صدقي صخر وفريق عمل فراولة لانطلاق التصوير

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أنه تم عقد عدة جلسات عمل بين صدقى صخر، والمخرج مروان عبد المنعم، خلال الأيام الماضية للوقوف على كافة تفاصيل الشخصية التى سيقدمها خلال أحداث المسلسل، كما تم عمل بروفات خاصة للمشاهد الأولى المقرر تصويرها خلال أيام.

وأبدى "صخر" إعجابه الشديد بسيناريو المسلسل الذي كتبه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، الذي حقق معه نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "صوت وصورة" الذي قام ببطولته، وعرض مؤخرا ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الأول بين صدقى صخر ونيللي كريم، ويجسد كلا منهما دورا جديدا ومختلف تماما عن أعمالهما السابقة.

تفاصيل أحداث مسلسل فراولة

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" فى إطار اجتماعي كوميدي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

صناع وأبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم.

آخر أعمال صدقى صخر

الجدير بالذكر أن الفنان صدقى صخر، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مسلسل "صوت وصورة" أمام النجمة حنان مطاوع وكلا من الفنانين نجلاء بدر، وليد فواز، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، وناردين فرج، ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.