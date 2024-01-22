الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صدقي صخر يدخل بلاتوهات "فراولة" أمام نيللي كريم.. خلال أيام

صدقى صخر
صدقى صخر

يستعد الفنان صدقي صخر، لدخول بلاتوهات، مسلسل "فراولة" الذي يشارك فى بطولته أمام النجمة نيللى كريم، خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لعرضه ضمن الماراثون الرمضانى المقبل 2024، وذلك بقيادة المخرج مروان عبد المنعم، ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين.

جلسات عمل مكثفة بين صدقي صخر وفريق عمل فراولة لانطلاق التصوير

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أنه تم عقد عدة جلسات عمل بين صدقى صخر، والمخرج مروان عبد المنعم، خلال الأيام الماضية للوقوف على كافة تفاصيل الشخصية التى سيقدمها خلال أحداث المسلسل، كما تم عمل بروفات خاصة للمشاهد الأولى المقرر تصويرها خلال أيام.

وأبدى "صخر" إعجابه الشديد بسيناريو المسلسل الذي كتبه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، الذي حقق معه نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "صوت وصورة" الذي قام ببطولته، وعرض مؤخرا ونال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

ويسجل مسلسل "فراولة" التعاون الأول بين صدقى صخر ونيللي كريم، ويجسد كلا منهما دورا جديدا ومختلف تماما عن أعمالهما السابقة.

تفاصيل أحداث مسلسل فراولة 

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" فى إطار اجتماعي كوميدي، وينتمى العمل إلى نوعية الدراما القصيرة التى تضم 15 حلقة، وتجسد نيللي كريم، خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

صناع وأبطال مسلسل فراولة 

مسلسل "فراولة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، ودنيا سامي، بالإضافة لنخبة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم.

آخر أعمال صدقى صخر

الجدير بالذكر أن الفنان صدقى صخر، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مسلسل "صوت وصورة" أمام النجمة حنان مطاوع وكلا من الفنانين نجلاء بدر، وليد فواز، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، وناردين فرج، ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

رمضان المقبل صدقي صخر صدقى صخر ونيللى كريم مسلسل فراولة الفنان صدقي صخر بلاتوهات فراولة

مواد متعلقة

غدا.. رئيس الأوبرا يحتفل بالموسيقار محمد فوزي مع صاحبة السعادة

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

رنا رئيس تناقش الأزمات النفسية فى "إنترفيو" وتدخل "سر إلهى"

"شعبيات الزمن الجميل" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الخميس

خزفيات وجداريات صالحة المصري تستلهم التراث فى الأوبرا لمدة أسبوع

الأوبرا تحتفل بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.. الأربعاء

هاجر السراج تصدم الجمهور مع تصاعد أحداث حالة خاصة

أسعار التذاكر تصل لـ5000 جنيه.. التفاصيل الكاملة لحفل 100 سنة أم كلثوم بالمتحف المصرى

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية بالتزامن مع نوة "الغطاس"

غانا تخشى شبح الخروج المبكر أمام موزمبيق فى كأس أمم أفريقيا

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل تعدى جنسيًا على شقيقة زوجته

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى