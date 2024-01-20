السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاجر السراج تصدم الجمهور مع تصاعد أحداث حالة خاصة

هاجر السراج
هاجر السراج

تحقق الفنانة الشابة هاجر السراج ردود أفعال إيجابية للغاية بشهادة الجمهور والنقاد، من خلال دورها فى أحداث مسلسل حالة خاصة، الذى تشارك فى بطولته أمام النجم الشاب طه دسوقى، ويعرض على منصة  Watch it الأصلية.

حيرة كبيرة

وفى سياق متصل، تترك هاجر السراج المشاهدين في حيرة كبيرة، حيث تعيش "رام الله" حالة من التناقض والغموض، مما يفتح باب التساؤلات حول نواياها الحقيقية. هل هي امرأة ذات شخصية قوية تسعى للخير أم هي امرأة تستغل جمالها لأغراضها الشخصية بجعل الرجال يقعون في حبها؟

ومع تصاعد الأحداث، أظهرت "رام الله" قبل الحلقات الأخيرة من المسلسل جانبًا آخر من شخصيتها، وذلك بعد أن أعجب بها العديد من الرجال، فبعد معرفتنا بأن بقاءها في مصر مهددًا بالخطر بسبب انتهاء إقامتها، نراها تحاول استغلال من حولها لحل هذه المشكلة، بجانب ياسر الذي يحاول التودد إليها وتجاريه على الرغم من كونه متزوجًا من مديرتها في العمل، فهي أيضًا تترك مساحة بينها وبين زميلها في المكتب "خالد"، والذي عرض عليها الزواج ليساعدها في تجديد الإقامة.

تفاصيل الحلقات الأخيرة

ومن المقرر أن تظهر تفاصيل جديدة في علاقتها مع نديم، فقد ظهرت رام الله في الحلقات الأولى كفتاة تنتصر للخير والحق وقامت بالدفاع عن نديم، ولكن عندما يتعارض ذلك مع مصلحتها تلتزم الصمت، ورغم معرفتها بحقيقة مشاعره تجاهها، قبلت هدية غالية الثمن منه.

هل كانت "رام الله" تخدعنا بصدق نيتها وطيبتها منذ البداية، أم أن لديها أهدافًا أخرى لم تكشف عنها؟

مسلسل حالة خاصة 

مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

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