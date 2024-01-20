أسعار التذاكر تصل لـ5000 جنيه.. التفاصيل الكاملة لحفل 100 سنة أم كلثوم بالمتحف المصرى

طرحت الجهة المنظمة لحفل 100 سنة أم كلثوم، المقرر إقامته داخل المتحف المصري الكبير، يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير المقبل، التذاكر الخاصة بالحفل، الذى تحييه كوكبة من ألمع نجمات الوطن العربي، هن الفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبدالغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي.

التفاصيل الكاملة لحفل 100 سنة أم كلثوم

تقام الاحتفالية تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وانقسمت أسعار تذاكر حفل 100 سنة أم كلثوم إلى 5 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 5000 جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 3200 جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 3000 جنيه مصري.

الفئة الرابعة بمبلغ 2000 جنيه مصري.

الفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 1250 جنيها مصريا.

برنامج حفل 100 سنة أم كلثوم

وفى سياق متصل يبدأ المايسترو محمد الموجي، فى إجراء البروفات والتحضيرات الخاصة بالحفل بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وكل من النجمات مروة ناجي، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، خلال الأسبوع الجاري، ويجهز لبرنامج فني مميز يضم نخبة من روائع كوكب الشرق التى قدمتها على مدار مشوارها الفني، وتعاونت خلالها مع كبار الشعراء والملحنين، منها: "سيرة الحب- بعيد عنك" لبليغ حمدي، و"الأطلال- حيرت قلبي" لرياض السنباطي، كما يتضمن الحفل باقة من أجمل أغاني أم كلثوم الوطنية والعاطفية التي تعاونت خلالها مع عظماء الملحنين، ومنها: "جمال الدنيا، فات الميعاد، ليلى نهاري، أروح لمين".

ووضعت الجهة المنظمة للحفل العديد من الشروط لحضور الحفل أبرزها:

- تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان والدخول بالملابس الفورمال.. "جاكيت وكرفتة".

- ممنوع التصوير.