الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى عيد الحب..

الحلو ضيف شرف أولى حفلات "100 سنة غنا" للحجار بالأوبرا

الحلو والحجار
الحلو والحجار

أعلن علي الحجار عن مشاركة الفنان الكبير محمد الحلو فى أولى حفلات مشروعه الغنائي "100 سنة غنا" المقرر إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا، برئاسة د.خالد داغر، الأربعاء المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية.

الحلو ضيف شرف أولى حفلات 100 سنة غنا للحجار بالأوبرا

وكتب الحجار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ضيف شرف حفل عيد الحب يوم الأربعاء 14 فبراير بدار الأوبرا صديقي الفنان الكبير  محمد الحلو" .

فى السياق، تقدم الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كل أوجه الدعم للمشروع من خلال مسارح وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.

التفاصيل الكاملة لمشروع 100 سنة غنا للنجم علي الحجار

وأكد الحجار أنه يجهز لمشروع 100 سنة غنا، منذ عدة سنوات، لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، مشيرًا إلى أن المشروع لم يرتكز على صوته بمفرده، بل سيكون هناك تنسيق بين عدد كبير من نجوم الفن لتقديم حفلات وفقرات مختلفة خلال حفلات المشروع المختلفة، من أجل إعادة تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب منذ عصر محمد عثمان حتى 100 عام تالية، وهى المدة الزمنية التي يتحدث عنها مشروع الحجار.

تجهيزات وملامح حفل علي الحجار بالأوبرا

من المتوقع أن يرفع حفل علي الحجار، يوم 14 فبراير المقبل، لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا المصرية، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1300 جنيه، أما الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا.

ويجرى علي الحجار، خلال الأيام القليلة المقبلة، العديد من البروفات الخاصة بالحفل، لخروج المشروع بصورة مشرفة لمصر وتراثها الفني.

محمد الحلو علي الحجار 100 سنة غنا مشروع الحجار دار الأوبرا المصرية عيد الحب

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