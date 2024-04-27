الزمالك يواجه الترجى التونسى فى نهائى كأس الكؤوس الأفريقية لتحقيق اللقب الثالث على التوالى

يسعى الزمالك للمحافظة على اللقب الذي حققه عامي 2022 و2023 عندما يواجه الترجي التونسي في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت في نهائي النسخة ال40 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر.

الزمالك هزم الترجي في الدور الأول

الزمالك والترجي كانا ضمن المجموعة الرابعة في الدور الأول وتصدر الزمالك المجموعة بالفوز على بي إم سي الكونغولي 26 -19 وعلي الترجي 37 -32 واحتل الترجي المركز الثاني بالفوز على بي إم سي 38 -27 .

وفي الدور الرئيسي تصدر الزمالك المجموعة الثانية بالفوز على شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية 41 -21 وعلى الأبيار الجزائري 28 -25 واحتل الترجي المركز الثاني بالفوز على الأبيار 25 -23 وعلى شباب كينشاسا 38 -24 .

الترجي تخطى الأهلي في نصف النهائي

في الدور نصف النهائي فاز الزمالك على الشبيبة الرياضية أمل سكيكدة الجزائري 30 -26 وفاز الترجي على الأهلي بنتيجة 25 -21 .

ويقود فريق الزمالك مجدي أبو المجد المدير الفني الذي اختار 22 لاعبا للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية وهم: محمود خليل "فلفل" وهشام السبكي وأحمد مجدي وأكرم يسري ومؤمن زكي وأحمد الأحمر وعبد الله إمام وأحمد حسام وعمر الوكيل "بكار" ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا "دودو" وعمر الفولي ومحمد البسيوني "مودي" وزياد حشاد وأحمد سامح ومحمد ياسين ومحمد عبد الغني وخالد وليد وشادي خليل والثلاثي المعار المونتنيجري فوكو بوروزان والتونسي محمد رضا فراد والمصري عبد الحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من حسن يسري رئيسا للجهاز ومجدي أبو المجد مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما ومحيي صلاح مدربا لحراس المرمى وأشرف عز الدين رئيسا للجهاز الطبي وجمال شعبان مديرا إداريا ومحمد سامي أبو وردة إداريا ومحمد أشرف أخصائيا للعلاج الطبيعي وشريف حسين مدلكا وعلاء الدين أحمد محللا للأداء ومحمد علي مسؤولا للمهمات.