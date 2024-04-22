الأهلي يهزم بلدية ميلة الجزائري في بطولة أفريقيا للأندية أبطال اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي فوزه الأول في الدور الرئيسي بالنسخة ال40 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بعد تغلبه على فريق بلدية ميلة الجزائري بنتيجة 40 -19 .

ويلعب الأهلي في الدور الرئيسي في مجموعة تضم ثلاثة فرق من الجزائر هى أولمبيك عنابة وشبيبة أمل سكيكدة وبلدية ميلة بينما تضم المجموعة الثانية فرق الزمالك والأبيارالجزائري والترجي الرياضي التونسي وشبيبة كينشاسا الكونغولي وسيلتقي الزمالك مع شبيبة كينشاسا الكونغولي في التاسعة مساء اليوم

وتصدر الأهلي المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد أربع نقاط بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري 36 -31 وعلى شباب أمل سكيكدة 30 -19 يليه شباب أمل سكيكدة الجزائري برصيد نقطتين ووفاق عين التوتة الجزائري بدون نقاط .

وجاء أوليمبيك عنابة الجزائري في صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه شباب ميلة الجزائري برصيد نقطتين وريد ستار الإيفواري بدون نقاط وتصدر نادي الأبيار الجزائري المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط يليه شبيبة كينشاسا الكونغولي بدون نقاط وانسحب الجيش الرواندي.

سيدات الأهلي أمام الأبيار الجزائري

ويقود الأهلي الإسباني ديفيد ديفيزالذي اختار 19 لاعبا للمشاركة في كأس الكؤوس الإفريقية وهم: عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن علي "فيصل" وإبراهيم المصري ومحمد مجدي ونبيل شريف وأحمد خيري وسيف هاني "فوكس" وأحمد راضي ومحسن رمضان ومحمد لاشين وياسر سيف وأحمد عادل وعمر خالد "كاستيلو" وعمر سامي وأحمد هشام "سيسا" وعبد العزيز إيهاب وأبو الفتوح أحمد"حماصة".

من ناحية أخرى، تنطلق في الخامسة مساء اليوم مباراة فريق الأهلي للسيدات والأبيار الجزائري في ختام منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول وسبق لفريق الأهلي الفوز على دي جي إس بي الكونغولي 26-21 والهزيمة أمام أول أغسطس الأنجولي 23 – 27.