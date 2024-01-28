أبطال مصر لكرة اليد يتحدثون لـ«الدستور»: نفرح بانتصارنا الآن.. ونستعد لـ«معركة الأوليمبياد»

صنع أبطال مصر لكرة اليد ملحمة تاريخية فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وحققوا لقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، فى إنجاز غير مسبوق، ليتأهلوا للمشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وبعد التتويج، تحدث «فراعنة اليد» لـ«الدستور» عن الإنجاز الكبير الذى تحقق على المستوى الإفريقى، والاستعداد لتحقيق إنجاز دولى كبير عبر حصد أول ميدالية فى الأوليمبياد، خاصة بعدما اكتفى منتخب مصر بالمركز الرابع فى أوليمبياد طوكيو الأخيرة.

محمد سند:دخلنا كل مباراة باعتبارها بطولة.. ومستوى الفرق تطور بشكل كبير

أعرب محمد سند، الجناح الأيمن للمنتخب المصرى المحترف بصفوف نادى نيم الفرنسى، عن سعادته الكبيرة بتتويجه مع الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية الثالثة على التوالى، كأحد العناصر الأساسية بالمنتخب، والتأهل لأوليمبياد باريس.

وقال «سند»،: «بذلنا جهدًا كبيرًا أنا وجميع زملائى، وخضنا البطولة بتركيز كبير، مع التركيز على كل مباراة على حدة، باعتبارها بطولة علينا الفوز بها، إلى أن حالفنا التوفيق وحققنا لمصر اللقب الثالث على التوالى». وعن مستوى البطولة والفرق المشاركة، قال: «البطولة تطورت كثيرًا وأصبحت أصعب مما كانت عليه من قبل، وجميع منتخبات إفريقيا تطورت كثيرًا ولا تزال فى تطور مستمر، وجميع الفرق جيدة بما فيها المنتخب الجزائرى الشقيق، وقد ذاكرناه بشكل جيد، ودخلنا المباراة بالتركيز اللازم، لذا تمكنا من التقدم بفارق كبير، ما أعطانا الأريحية لنهاية المباراة إلى أن حققنا الفوز وتُوجنا باللقب».

واختتم «سند» تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت الحالى هو وقت الاحتفال والفرحة بالإنجاز الذى تحقق، مضيفًا: «سنعطى الفرحة حقها ثم سنبدأ فى التفكير فيما هو قادم».

يحيى خالد:حققنا إنجازًا لا يتكرر كثيرًا.. ونعمل بأقصى جهد للوصول إلى ما هو أكبر

شدد يحيى خالد «يايا»، لاعب منتخب مصر ونادى فيزبريم المجرى، على سعادته بالتتويج بلقب الأمم الإفريقية التاسع فى تاريخ مصر، والتتويج أيضًا بجائزة أفضل لاعب فى البطولة للمرة الثانية على التوالى، بعد أن حاز على الجائزة نفسها فى البطولة الماضية عام ٢٠٢٢. وقال «يايا»: «من الممتع أن تلعب على أرضك ووسط صالة ممتلئة بجماهيرك، ونحن سعداء كثيرًا باللقب، وعلينا أن نفرح ونحتفل بمثل هذا الإنجاز الذى لا يتكرر كثيرًا». وتابع: «نعمل بأقصى جهد لدينا ونسعى للوصول إلى أكبر إنجاز وأعلى مكانة ممكنة فى أوليمبياد باريس المقبلة، وعلينا أن نصل لأعلى درجات الطموح ونبذل الجهد لتحقيق كل ما نحلم به، بإذن الله».

يحيى الدرع: لم يكن مقبولًا أن نفرط فى اللقب.. وإسعاد الجمهور مسئوليتنا

عبر يحيى الدرع، الظهير الأيسر لمنتخب مصر المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى، عن سعادته الغامرة بتحقيق اللقب الإفريقى، والتأهل للأوليمبياد.

وقال «الدرع»: «لم يكن من المقبول بالنسبة لى ولجميع زملائى التفريط فى هذا اللقب، خاصةً بعد الحضور الجماهيرى الضخم الذى ملأ جنبات الصالة المغطاة».

وأضاف: «حضور الجمهور حملنا المسئولية لإسعاده، وكان القتال ضروريًا من أجل عودة المشجعين لبيوتهم سعداء، ولم يكن ممكنًا ألا نرسم البسمة على وجوه هؤلاء الذين حضروا خصيصًا لمؤازرتنا وتشجيعنا».

واعتبر «الدرع» أن غياب الكابتن أحمد الأحمر، نجم الزمالك ومنتخب مصر، عن البطولة للاعتزال خسارة كبيرة، قائلًا: «الأحمر جزء من تاريخ مصر، وواحد ممن وضعوا كرة اليد المصرية فى مكانتها الحالية، وهو لاعب يستحق أن يفخر به كل الناس، واعتزاله خسارة كبيرة».

محمد ممدوح: لم نشبع.. وهدفنا المقبل باريس

قال محمد ممدوح هاشم، قائد فراعنة اليد، إن منتخب مصر جاهز دائمًا لإسعاد الجمهور، مؤكدًا أنه وزملاءه لم يشبعوا بعد من الإنجازات.

وأضاف «هاشم»: «ما زلنا متعطشين للإنجازات، والفريق جاهز دائمًا، وهدفنا المقبل هو تحقيق ميدالية فى أوليمبياد باريس، إن شاء الله».

وأكد قائد منتخب اليد أن امتلاء صالة استاد القاهرة بالجمهور المصرى كان عاملًا حاسمًا فى الفوز، وكان كلمة السر فى التتويج بأمم إفريقيا.

أحمد هشام «سيسا»:أطمح فى الدورى مع الأهلى

أكد أحمد هشام «سيسا»، جناح المنتخب ونادى الأهلى، سعادته الكبيرة بالوجود والمشاركة مع منتخب مصر والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال «سيسا»: «سعيد للغاية بما حققناه، وسنحتفل يومًا أو يومين قبل العودة مباشرةً لاستئناف الموسم المحلى».

وأضاف: «أستعد للعودة إلى الأهلى ومواصلة المنافسة على لقب الدورى، والحفاظ عليه فى القلعة الحمراء للموسم الثانى على التوالى».

كريم هنداوى:افتقدنا «الأحمر» لكنه كان دائمًا على تواصل معنا

أعرب كريم هنداوى «كاتونجا»، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز باللقب الإفريقى، مشيرًا إلى أن غرفة ملابس «فراعنة اليد» افتقدت خلال البطولة لاعبًا كبيرًا وأسطورة تاريخية مثل أحمد الأحمر، بعد اعتزاله.

وأضاف «كاتونجا»: «الأحمر أسطورة وهو أخويا الكبير، ودائمًا كان فى ظهرى، وشهادتى فيه مجروحة، والكلام عنه يطول ولا يمكن أن يختصر، وكلنا افتقدناه فى البطولة، وكل كرة اليد المصرية والإفريقية تفتقده، لكنه كان معنا رغم كل شىء، وتحدث معنا جميعًا قبل البطولة والمباريات المهمة، من أجل دعمنا وتشجيعنا».