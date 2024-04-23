الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يواجه الأبيار الجزائرى فى بطولة أفريقيا لكرة اليد.. اليوم

يد الزمالك
يد الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ثاني مواجهاته بالدور الرئيسي في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أمام نظيره الأبيار الجزائرى.

 

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.

ويبدأ برنامج الفريق اليوم الثلاثاء، بخوض مران في الثانية عشر والنصف ظهراً بفندق الإقامة، على أن يُلقي الجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد، محاضرته الفنية على اللاعبين في الثالثة إلا ربع عصرًا.

ومن المقرر، أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الثالثة والربع عصرًا، استعداداً للقاء الأخير بالدور الرئيسي، بعد خوض المباراة الأولى أمس أمام فريق جي إس كي الكونغولي، والتي انتهت لصالح الكوماندوز بنتيجة 41-21.

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