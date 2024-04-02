الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

يد الأهلي
يد الأهلي

تغلّب رجال الأهلي لكرة اليد على الزمالك بنتيجة 33 /31 في المباراة التي أقيمت في صالة العاصمة الإدارية ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الثانية من منافسات دوري المحترفين.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل 28/28 ليحتكم الفريقان للرميات الترجيحية التي رجحت كفة الأحمر.

جاءت انطلاقة المباراة قوية للغاية بين الفريقين كالعادة ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض سيطرته على اللقاء.

وتقدم الزمالك 2 /1 قبل أن يتعادل الأهلي ليستمر الفارق بهدف.

وصلت المباراة للدقيقة العاشرة مع تقدم الأبيض 5 /4، وتمكن الأهلي من قلب النتيجة والتقدم 6 /5 مع انتصاف الشوط الأول.

وتمكن الأهلي من توسيع الفارق لهدفين، إلا أن الزمالك عاد وقلص الفارق من جديد لتصبح النتيجة 10 /9.

ووسّع الأهلي الفارق من جديد بفضل تألق عدد من اللاعبين وعلى رأسهم عبدالرحمن فيصل وعمر خالد (كاستلو) لتصبح النتيجة 13 /10 قبل 5 دقائق على نهاية نصف المواجهة الأول.

وانتهى الشوط أخيرًا بتقدم الأهلي 15 /12.

دخل الزمالك الشوط الثاني بشكل قوي ونجح في تقليص الفارق مستفيدًا من النقص العددي في صفوف الأهلي بعد إيقاف محسن رمضان لدقيقتين لتصبح النتيجة 17 /16 مع مرور خمس دقائق من عمر الشوط الثاني.

وتمكن الأبيض من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني لتصبح 18/18.

التعادل استمر بين الفريقين وأصبحت النتيجة 20/20 مع مرور 42 دقيقة من عمر اللقاء.

تقدم الزمالك لأول مرة مع انتصاف الشوط الثاني بنتيجة 23 /21 بهدفين من أكرم يسري والفولي وسط تألق كبير لأحمد مجدي حارس مرمى الأبيض.

عاد الأهلي لتعديل النتيجة لتصبح 23/23 عن طريق كاستلو قبل ثماني دقائق على نهاية اللقاء.

واستعاد الأحمر تقدمه من جديد في الدقيقة 54 عن طريق محمد مجدي بهدفين متتاليين لتصبح النتيجة 25 /23.

أشهر حكام المباراة البطاقة الحمراء في وجه عمر كاستلو لاعب الأهلي قبل خمس دقائق على النهاية.

قلص الزمالك الفارق لهدف قبل أن يستعيد أحمد عادل فارق الهدفين للأهلي في الدقيقة السابعة والخمسين.

سجل الأبيض هدفًا جديدًا من رمية جزائية ليرد الأهلي سريعًا بهدفه السابع والعشرين عن طريق محمد مجدي.

تعادل الزمالك بهدف عن طريق أكرم يسري قبل أن يستعيد عادل تقدم الأهلي مرة أخرى بنتيجة 28 /27 قبل ثوانٍ على النهاية.

أدرك الفولي التعادل للزمالك في الثانية الأخيرة لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل 28/28 ليحتكم الفريقان للرميات الترجيحية في سيناريو مكرر من مباراة الذهاب.

وابتسمت الرميات الترجيحية للأهلي ليثأر من هزيمة الذهاب الذي خسره أمام الأبيض بنفس السيناريو بالرميات الترجيحية.

وتمكن عمر شوقي وعبدالرحمن فيصل ومحسن رمضان وأحمد عادل وأحمد هشام (سيسا) من تسجيل رميات الأهلي الترجيحية، فيما سجل للزمالك كل من مودي وأكرم يسري وخالد وليد، فيما أهدر كل من أحمد الأحمر والفولي ركلتين أمام حُميد.

ورفع الأهلي رصيده لـ40 نقطة متربعًا على الصدارة، فيما حصد الزمالك نقطة وصلت برصيده لـ33 نقطة ليحسم رسميًا تأهله لنهائي دوري المحترفين ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي.

ومن المقرر أن يُقام نهائي البطولة بنظام best of 3 ليخوض الفريقان ثلاث مواجهات.

وينص نظام النهائي على خوض ثلاث مواجهات بين الفريقين ليتوج باللقب الفريق الذي يستطيع الفوز بمباراتين.

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