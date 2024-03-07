الخميس 07 مارس 2024
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رياضة

16 لاعبًا في قائمة منتخب اليد للمشاركة بدورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر لليد
منتخب مصر لليد

اختار طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، 16 لاعبًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا في غانا، وتُقام منافسات كرة اليد خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس الجاري.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية

حراسة المرمى: عبدالرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي

اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس – هشام صلاح – عبد الله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبد المنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

وزار معسكر المنتخب في المركز الأولمبي محمد الأمين رئيس اتحاد اليد وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد، بحضور محمد الألفي المشرف على المنتخب، وحرصوا على تحفيز اللاعبين قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية، وأكد مسئولو الاتحاد ثقتهم في اللاعبين لحصد الميدالية الذهبية في منافسات كرة اليد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراتين وديتين مع الجزيرة وطلائع الجيش يومي 8 و9 مارس الجاري، قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية. 

يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا - مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبد المنعم المدير الإداري - الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية. 

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.

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