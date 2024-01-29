الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: تجربة كرة اليد فى مصر لا بد أن تُدرس للأجيال

الدكتور محمد الأمين
الدكتور محمد الأمين

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مجالس إدارات اتحاد اليد لديها منظومة تعمل بشكل موحد، لذا يمكن القول إن تجربة كرة اليد في مصر لا بد أن تدرس للأجيال.

أزمات اتحاد الكرة

وأكد الأمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يريد تقديم رسالة لاتحاد الكرة، قائلًا: "رسالتي لاتحاد كرة القدم أنه لابد من حل المشاكل بسرعة".

وأضاف في حديثه، أن مدرب منتخب مصر لليد يحصل على راتب يصل إلى 8/1 ما يتقاضاه مدرب منتخب مصر لكرة القدم، ولاعبي منتخب اليد يحصلون على رواتبهم بالجنيه المصري، ومكافأة فوز مدرب منتخب مصر لليد شهرين من راتبه.

قوة منتخب مصر لكرة اليد

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي أحمد موسى: "منتخب مصر لليد هم أسياد القارة الإفريقية"، منتخب مصر لليد منظومة متكاملة، ونحن فخورون بهم".

محمد الأمين المصري لكرة اليد صدى البلد على مسئوليتي أزمات اتحاد الكرة

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