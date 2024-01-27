اتحاد كرة اليد يشكر السيسي على تكريمه للمنتخب بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية

أعرب محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، عن سعادته وفخره بالمنتخب المصري لكرة اليد الذي حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه.

وأشاد الأمين، ببرقية التهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب والاتحاد، مؤكدا أنها تعد أعلى شرف وتقدير لهم، وذلك في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي" مساء اليوم السبت.

كما توجه رئيس اتحاد كرة اليد بالشكر لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لدعمه المستمر للاتحاد وجميع الرياضات المصرية، ولجهوده في رفع مستوى الرياضة المصرية على الصعيد العالمي.