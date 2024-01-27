عضو اتحاد الصناعات يدعو إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في مصر (فيديو)

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك اقتصادا متنوعا في مواردها، لكنها تواجه بعض الصعوبات في السياسة النقدية بسبب نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة.

وشدد الدسوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، على ضرورة اتخاذ وتدبير إجراءات فعالة للتغلب على الارتفاعات السعرية في الأسواق، والتي ترجع إلى الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي.

وأكد الدسوقي، أن قوة الاقتصاد تحميه من المشكلات، وأن أصعب مشكلة تهدد أي اقتصاد هي التعويم أو التضخم، وهما ينتجان عن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، موضحًا أن الاقتصاد والسياسة يتأثران ببعضهما البعض، وأن الضغوط السياسية تنعكس على الاقتصاد، وأن الاقتصاد هو العامل الأساسي الذي يجب الاهتمام به في كل دولة، من خلال زيادة حجم الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، ومن خلال تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية في حالات الطوارئ.