الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبد المحسن": البرلمان المصرى يمثل نبض الشعب ويتابع تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

اللواء أيمن عبد المحسن
اللواء أيمن عبد المحسن

أوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن البرلمان المصري يلعب دورًا رقابيًا وتشريعيًا فعالًا على أداء الحكومة، قائلًا: "نحن نعبر عن نبض الشعب المصري".

وشدد "عبد المحسن"، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، على أن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات وقانون، وأنه لا يوجد مجال للتسرع في اتخاذ القرارات في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، قائلًا: "البرلمان المصري يقوم بمهامه بكفاءة ولا حاجة إلى آليات متابعة إضافية".

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجالات التنمية الشاملة، وأن المصريين يشعرون بتلك الجهود، مؤكدًا أن البرلمان يتابع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، قائلًا: "نحن نستدعى الوزراء ونحاسبهم على أي تقصير، فهذا هو دورنا الرقابي الذي لا يمكننا إهماله".

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