"عدماء الدين".. "الشهاوى" يكشف لـ"الشاهد" عن كتابه الجديد حول الإخوان (فيديو)

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "معركتي الشخصية ضد الإخوان المسلمين قبل عام 2010 جعلتني أسجل كل شئ ضدهم في كتاب جديد سيصدر قريبًا تحت اسم "عدماء الدين"، والذي يضم العديد من الوثائق والمستندات، فهم لديهم أساليب تكفيرية ضد أي شخص لا يسير على طريقهم".

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "خرجت من هذه التجربة لأكون شخصًا آخر، ثم قررت تسجيلها في كتابي "نواب الله" و"عدماء الدين"؛ لأنني لن أكتب حول هذا الأمر مرة أخرى، ولدى مشروع آخر، وهو 10 كتب عن التصوف".

وتابع: "كتاب "نواب الله" يلخص فكرة أن هؤلاء الإخوان يعتبرون أنفسهم نواب لله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى نواب، أما كتاب "عدماء الدين" فهو يلخص حقيقة أنهم ليسوا علماء للدين كما يدعون طوال الوقت، وهذا الكلام ليس تقريريًا أو إنشائيًا أو مباشرًا فقط، بل من الوقائع والأحداث الحقيقية".