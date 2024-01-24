الأربعاء 24 يناير 2024
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الشاعر الشهاوى لـ"الشاهد": "مريدين الموالد" ليس هم المتصوفين فى مصر (فيديو)

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "بعض الأشخاص يرون أن مريدين الموالد هم أصحاب التصوف في مصر، لكن الحقيقة أنهم "غلابة" وليس هم المتصوفين، فإذا قررنا تسييد التصوف الإشراقي في هذا البلد سننجو من أشياء كثيرة، ويذكر أن زنون المصري هو المصدر الحقيقي لفكرة التصوف الإشراقي، والذي قتله صلاح الدين الأيوبي".

 

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أقترح تمكين التصوف الإشراقي أن يعيش بيننا بشكل واسع، والكتب الخاصة به موجودة ومتاحة ويمكن توزيعها في المدارس والجامعات وبين الناس، فالتصوف يحتاج إلى عقل ورؤية وإنسان يفقه ويعرف؛ لأنه لا يوجد أسهل من حفظ 10 خطب دينية على سبيل المثال".

 

وواصل: "الأمر لا يحتاج إلى جهد كبير، فأنا استطيع الآن أن أكتب قائمة بـ100 اسم للكتب الصوفية في مصر، لكن حتى الكتب الرائدة التي خرجت من هذا البلد العظيم تم تغييبها بشكل كبير".

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