الأربعاء 24 يناير 2024
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الشهاوى لـ"الشاهد": إذا وفرنا البيئة المناسبة سيظهر أقطاب التصوف العظماء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "البحث عن قطب أو عالم متصوف كبير في هذا الوقت أمرا صعبا، لكنه بالتأكيد متواجد، ومن المؤكد أن هناك شعراء عظماء في هذا البلد، ولكن في ظل مناخ يطرد التصوف لن تستطيع أن تجد القطب العظيم الذي نبحث عنه في عالم التصوف".

 

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هل يعقل أن بلد بهذا العمق الفكري والتاريخي والحضاري ليس فيه قطب للتصوف؟ من المؤكد لا، لكن إذا كان السياق متاحا سيظهر بالتأكيد؛ لأن الشاعر ابن بيئته ونيله وترابه، وكذا المتصوف ابن المكان الذي يعيش فيه، وإلا لماذا كان يأتي أعظم المتصوفة إلى مصر؟ وأظن أن مصر الآن لديها الاستعداد لتقديم الهوية".

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