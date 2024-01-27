السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النجاري: استقرار الجنيه والاستثمار الأجنبي ضروريان لتقليص الفجوة التجارية (فيديو)

الجنيه
الجنيه

قال الدكتور مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال التجارة الخارجية، حيث تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات منذ زمن بعيد، مما يؤدي إلى نقص في العملة الصعبة.

وأضاف النجاري، في حواره مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تلجأ إلى تعويم الجنيه بين الحين والآخر، بناء على الظروف الاقتصادية، لكن هذا لا يكفي لحل مشكلة الدولار، التي ليست جديدة، بل موجودة منذ فترة طويلة.

وأكد النجاري، أن هناك عوامل رئيسية تساهم في جذب العملة الأجنبية إلى مصر، وهي استقرار سعر الصرف داخليا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى برامج استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين.

وذكر، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعمل على إنشاء خط ملاحي سريع بينها وبين إيطاليا، لتسهيل تداول الصادرات والواردات، وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه عقبات أخرى، مثل الديون الخارجية، التي تفرض عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وقال إنه إذا استطاعت مصر خفض فوائد الديون وتقسيطها، فسينعكس ذلك إيجابيا على قوة الجنيه.

مصطفي النجاري جمعية المصدرين صالة التحرير الواردات الصادرات العملة الصعبة تعويم الجنيه الجنيه سعر الصرف الاستثمار الاجنبي الديون الخارجية

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى رفض الرد على اتصال من نتنياهو (فيديو)

الشاعر الشهاوى يروى لـ"الشاهد" كواليس معركته مع المكفرين والإخوان (فيديو)

"عدماء الدين".. "الشهاوى" يكشف لـ"الشاهد" عن كتابه الجديد حول الإخوان (فيديو)

"عبدالمحسن": البرلمان المصرى يمثل نبض الشعب ويتابع تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الشهاوى لـ"الشاهد": إذا وفرنا البيئة المناسبة سيظهر أقطاب التصوف العظماء

الشهاوى لـ"الشاهد": الإخوان والسلفيون يرون أن المتصوف عدو لهم (فيديو)

الشاعر الشهاوى لـ"الشاهد": "مريدين الموالد" ليس المتصوفين فى مصر (فيديو)

ضياء رشوان: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة بعد موافقة الرئيس السيسى على مخرجاته

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟