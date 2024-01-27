النجاري: استقرار الجنيه والاستثمار الأجنبي ضروريان لتقليص الفجوة التجارية (فيديو)

قال الدكتور مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال التجارة الخارجية، حيث تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات منذ زمن بعيد، مما يؤدي إلى نقص في العملة الصعبة.

وأضاف النجاري، في حواره مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تلجأ إلى تعويم الجنيه بين الحين والآخر، بناء على الظروف الاقتصادية، لكن هذا لا يكفي لحل مشكلة الدولار، التي ليست جديدة، بل موجودة منذ فترة طويلة.

وأكد النجاري، أن هناك عوامل رئيسية تساهم في جذب العملة الأجنبية إلى مصر، وهي استقرار سعر الصرف داخليا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى برامج استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين.

وذكر، أن مصر تسعى إلى تطوير البنية التحتية للنقل البحري وتعمل على إنشاء خط ملاحي سريع بينها وبين إيطاليا، لتسهيل تداول الصادرات والواردات، وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه عقبات أخرى، مثل الديون الخارجية، التي تفرض عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وقال إنه إذا استطاعت مصر خفض فوائد الديون وتقسيطها، فسينعكس ذلك إيجابيا على قوة الجنيه.