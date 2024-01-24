ضياء رشوان: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة بعد موافقة الرئيس السيسى على مخرجاته

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأحالها إلى الحكومة للبدء في تطبيقها.

وقال رشوان، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC" إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع مع الحكومة الوثيقة التنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى، وسيطرح عليها بعض الملاحظات والتعديلات، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا قريبا للتحضير للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، التي ستشمل موضوعات مهمة وحساسة.

وأكد رشوان، أن الحوار الوطني يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية والتنمية الشاملة في مصر، ويضم ممثلين عن مختلف القوى والأحزاب والمؤسسات والمجتمع المدني، وأضاف أن الحوار الوطني يعبر عن روح الوحدة والتضامن بين المصريين في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.