أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى رفض الرد على اتصال من نتنياهو (فيديو)

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشا في اتصال هاتفي سبل وقف العنف في قطاع غزة وإيجاد هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات الضرورية للسكان المحاصرين.

وأوضح سلامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر تواجه ضغوطا من إسرائيل، التي تنشر معلومات مضللة عن محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وغزة، وتتهم مصر بالتعنت في عدم السماح بمرور المساعدات الإنسانية.



وأضاف أن الرئيس السيسي رفض الرد على اتصال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يدل على تدهور العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل محاولات إسرائيل الاستيلاء على محور فيلادلفيا الاستراتيجي.

وعبر سلامة، عن خيبة أمله من قرار محكمة العدل الدولية، الذي لم يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا في غزة، واعتبره قرارًا معنويًا لا يمثل أي تغيير على الأرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل استقبلت القرار بالرضا لعدم حدته.