الثلاثاء 09 يناير 2024
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برنامج "صالة التحرير" يستعرض تقرير "الدستور" حول التقاوى

صالة التحرير
صالة التحرير

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن وزارة الزراعة تكثف حملات الرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوي البطاطس، حيث تم ضبط عدد من المتلاعبين.

استعانت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، بتصريحات خاصة من وزير الزراعة، حصل عليها "الدستور"، التي نُشرت اليوم بعنوان "الزراعة": جهزنا تقاوى لزراعة 4.5 مليون فدان، والتي تؤكد تجهيز الوزارة تقاوي لزراعة أكثر من 4.5 مليون فدان بالمحاصيل الاستراتيجية الصيفية من الأرز والذرة والقطن والبطاطس والمحاصيل الزيتية.

"الزراعة": جهزنا تقاوى لزراعة 4.5 مليون فدان

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