الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

"الزراعة": جهزنا تقاوى لزراعة 4.5 مليون فدان

زراعات
زراعات

قال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تجهيز تقاوي لزراعة أكثر من 4.5 مليون فدان بالمحاصيل الاستراتيجية الصيفية من الأرز والذرة والقطن والبطاطس والمحاصيل الزيتية، مؤكدا توفير كميات كافية من تقاوي القمح، وجارٍ استكمال زراعته، وتجهيز تقاوي الذرة والأرز وغربلتها، وجميعها تكفي لزراعة المساحات المستهدفة لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وتأمين غذاء المصريين.

وأضاف عضام، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جهزت تقاوي لزراعة 3 ملايين فدان بمحصول الذرة، ولدينا تقاوي لزراعة 724 ألف فدان أرزا طبقا لخطة الدولة، حيث تتم زراعة المحصول خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، أيضا هناك كمية كافية لزراعة المحاصيل الزيتية من فول الصويا وعباد الشمس في الموسم الصيفي، وتجهز تقاوي لزراعة نصف مليون فدان بمحصول القطن في الموسم الصيفي الجديد.

توفير كميات كبيرة من تقاوى الطماطم المحلية

وأوضح أن الوزارة لديها تقاوي الخضر التي نستورد غالبيتها من الخارج، والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وفر كميات كبيرة من تقاوي الطماطم المحلية، وتم تجهيز 116 ألف طن لزراعة عروة البطاطس الصيفي وجارٍ استكمال زراعة المحصول، وهناك 20 ألف طن تقاوي من الجيل الثالث لهذه العروة والمستهدف منها زراعة 190 ألف فدان.

وقال "عضام" إن سعر كيلو البطاطس في الحقول حاليا يتراوح بين 6 و7 جنيهات للكيلو في الحقل للعروة الحالية، لافتا إلى أن عروة البطاطس الشتوية والمحيرة تمثل 70% من إنتاج البطاطس في مصر، بينما العروة الصيفية تمثل 30% من إنتاجها البطاطس في مصر، وهو ما يتم الاعتماد فيها على التقاوى المستوردة، حيث يتم وضعها في الثلاجة للحصول منها على تقاو لزراعة العروة والمحيرة والشرقية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى أن وزارة الزراعة في طريقها لأن يكون لديها تقاوي بطاطس للعروة الصيفية التي يتم استيراد التقاوي لها، من خلال زراعة الأنسجة لتأمين احتياجات مصر من التقاوي نتيجة تقلبات المناخ في الدول الأوروبية التي تنتج التقاوي وتنامي احتياجنا بـ30% من التقاوي للعروة الصيفية.

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