الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كريم سالم يطالب البرلمان والمجتمع المدنى بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى (فيديو)

الدكتور كريم سالم
الدكتور كريم سالم

أعرب الدكتور كريم سالم، أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهوري، عن رأيه في نتائج الحوار الوطني الذي شارك فيه مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.

 

وقال سالم، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة سي بي سي، إن الحوار أنتج عدة توصيات تم تنفيذها جزئيًا من قبل الحكومة والبرلمان، لكنها لم تحقق التغيير المرجو على أرض الواقع، موضحًا أن بعض التوصيات كانت مفيدة وأخرى كانت شكلية ولم تعالج الجوهر.

 

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت، تم تجاهل بعض القضايا المهمة والتركيز على قضايا أخرى دون إيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة.

 

وطالب سالم بضرورة مراجعة الأداء والتعامل مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني من قبل البرلمان والمجتمع المدني والفئات المتنوعة التي شاركت في الحوار.

قصواء الخلالي حزب الشعب الجمهوري نتائج الحوار الوطني الحوار الوطنى البرلمان المجتمع المدنى

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