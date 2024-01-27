نجم الجزائر قبل نهائى أفريقيا لليد: مصر تستطيع تكوين فريقين للمنافسة على اللقب (حوار)

يترقب عشاق كرة اليد مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم، تجمع بين المنتخبين المصري والجزائري، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية بالصالة الرئيسية في مجمع صالات استاد القاهرة.

وتُختتم اليوم منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، التي تستضيفها مصر بالفترة من 17 لـ 27 يناير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

قبل ساعات من المواجهة، أجرت "الدستور" مقابلة قصيرة مع مسعود بركوس، نجم الزمالك السابق، الظهير الأيسر للمنتخب الجزائري والذي ينشط حاليا بصفوف نادي ديجون ميتروبول الفرنسي.

وإليكم ما جاء بالحوار:

بدايةً، نهنئك على أدائكم المميز طوال منافسات البطولة، والتأهل للمباراة النهائية، ما تعليقك على مشوار الجزائر حتى الآن وخاصة مباراة الرأس الأخضر؟

"كانت مباراة قوية، لم تكن سهلة على الإطلاق، الحمد لله على انتصارنا وتأهلنا للنهائي، أتينا لمصر ونحن عازمون على تحقيق أهدافنا وأولها التأهل للمباراة النهائية، لعبنا بروح ورغبة مختلفة ومتجددة تماما، تحت قيادة مدربنا فاروق دهيلي الذي تولى القيادة الفنية مؤخرا بعقلية انتصارية مختلفة ومميزة للغاية".

"الحمد لله أعدنا الهيبة والسمعة الجيدة لكرة اليد الجزائرية على المستوى القاري، بعد ابتعادنا عن النهائيات والألقاب لعشر سنوات، منذ 10 سنين لم نتأهل، الآن عدنا للنهائي، إن شاء الله القادم يكون أفضل بالنسبة للمنتخب الجزائري، علينا الآن أن نجتهد ونبذل أقصى ما لدينا لمحاولة الفوز باللقب إن شاء الله".

على ذكر غيابكم عن النهائي لعشر سنوات، ما تعليقك على الوصول للنهائي، وما أسباب هذا الغياب الطويل لكرة اليد الجزائرية عن الساحة الإفريقية؟

"في الحقيقة عانينا من الكثير من المشكلات، آخر لقب حققناه في أرضنا عام 2014 ثم ابتعدنا كثيرا عن مستوانا المعهود، صار لنا عشر سنين بعيد تماما، دخلنا في دوامة لا تنتهي من المشكلات الفنية والإدارية مما أثر علينا خلال تلك الفترة، اليوم صرنا أفضل، إن شاء الله نظهر بوجه أفضل كثيرا خلال المرحلة المُقبلة ونعود للمستوى الذي يليق بنا وبتاريخ بلدنا إن شاء الله".

كيف ترى مواجهة مصر في النهائي، خاصةً إنها المرشح الأول للقب ومن أكثر منتخبات القارة تتويجاً؟

"صحيح منتخب مصر هو المرشح الأول لهذه البطولة، ليس فقط مرشح للقب، بل مرشح لميدالية أولمبية، إن شاء الله نتدرب بشكل أفضل، سنحاول تقديم شيء يليق بكرة اليد وبسائر الفرق الجزائرية، هدفنا أن نظهر بوجه أفضل على مستوى القارة، الحمد لله استعدنا هيبة كرة اليد الجزائرية وأعدناها للواجهة بالوصول للنهائي، بإذن الله القادم يكون أفضل بالنسبة لنا".

هل تتفق مع مَن يقولون أن الضغط الأكبر سيكون على منتخب مصر، كونه المرشح الأول للقب ويلعب على أرضه ووسط جمهوره؟

"صحيح طبعا، الضغط الأول والأكبر سيكون على مصر، هم حاليا طموحهم تحقيق ميدالية أولمبية وليس مجرد الفوز ببطولة إفريقية، عودتنا للنهائي بعد 10 سنوات يعد إنجازا وخطوة كبيرة بالنسبة لنا، خلال البطولة الماضية في مصر حققنا المركز الخامس، اليوم أعدنا سمعة وهيبة الجزائر بمجرد الوصول للنهائي، جمهورنا سعيد بما حققناه حتى الآن، لم نكن مطالبين بما هو أكثر من ذلك، لذلك سنلعب بهدوء وثقة وليس لدينا ما نخشاه".

بالتأكيد لديك علاقات جيدة بزملائك السابقين في الزمالك منذ كنت لاعبا بصفوفه، كيف تنظر لمواجهة هؤلاء؟

"الحمد لله كانت فترة جيدة، لكن ليس فقط لاعبي الزمالك، كل لاعبي مصر أصدقائي وعلاقتي بهم جيدة، إن شاء الله نستطيع تقديم أداء جيد وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين لتقديم أداء جيد، وإن شاء الله نفوز باللقب في النهاية".

برأيك، مَن أهم وأفضل لاعبي مصر الذين تستعدون للتعامل معهم خلال النهائي؟

يجيب ضاحكا: "كلهم الحقيقة، مصر عندها قائمة قوية للغاية، 16 لاعبا 18 أو 20 وربما أكثر من 30 لاعبا على مستوى عالي للغاية، لدى مصر جيل قوي جدا، تستطيع تكوين منتخبين تنافس بهما على اللقب، لذلك صعب جدا اختيار لاعب بعينه.