السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كمال الدسوقى: مصر تواجه ضغوطًا سياسية بسبب غزة (فيديو)

كمال الدسوقي
كمال الدسوقي

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تتعرض لضغوط سياسية كبيرة نتيجة الصراعات التي اندلعت في قطاع غزة مؤخرًا.

وأوضح الدسوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن أداء الصادرات المصرية لم يتراجع بشكل ملحوظ عن العام السابق، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع خطة لتعزيز حجم الصادرات وتنويعها.

وأكد الدسوقي، في ختام حواره، أن الفجوة بين الصادرات والواردات ليست كبيرة، وأن مصر تتفوق على بعض الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية أشد.

وطالب بضرورة التدخل النقدي للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع المضاربة على العملة، مقترحًا رفع السعر فوق السوق الموازية مؤقتًا حتى يتم تحقيق التوازن النقدي.

صالة التحرير كمال الدسوقي اتحاد الصناعات غزة قطاع غزة الاعلامية عزة مصطفى الصادرات حجم الصادرات سعر الصرف السوق الموازي

مواد متعلقة

عزة مصطفى تشرح رسائل الرئيس السيسي عن أزمة الدولار في مصر (فيديو)

النجاري: استقرار الجنيه والاستثمار الأجنبي ضروريان لتقليص الفجوة التجارية (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى رفض الرد على اتصال من نتنياهو (فيديو)

الشاعر الشهاوى يروى لـ"الشاهد" كواليس معركته مع المكفرين والإخوان (فيديو)

"عدماء الدين".. "الشهاوى" يكشف لـ"الشاهد" عن كتابه الجديد حول الإخوان (فيديو)

"عبدالمحسن": البرلمان المصرى يمثل نبض الشعب ويتابع تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الشهاوى لـ"الشاهد": إذا وفرنا البيئة المناسبة سيظهر أقطاب التصوف العظماء

الشهاوى لـ"الشاهد": الإخوان والسلفيون يرون أن المتصوف عدو لهم (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟