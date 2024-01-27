كمال الدسوقى: مصر تواجه ضغوطًا سياسية بسبب غزة (فيديو)

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تتعرض لضغوط سياسية كبيرة نتيجة الصراعات التي اندلعت في قطاع غزة مؤخرًا.

وأوضح الدسوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن أداء الصادرات المصرية لم يتراجع بشكل ملحوظ عن العام السابق، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع خطة لتعزيز حجم الصادرات وتنويعها.

وأكد الدسوقي، في ختام حواره، أن الفجوة بين الصادرات والواردات ليست كبيرة، وأن مصر تتفوق على بعض الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية أشد.

وطالب بضرورة التدخل النقدي للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع المضاربة على العملة، مقترحًا رفع السعر فوق السوق الموازية مؤقتًا حتى يتم تحقيق التوازن النقدي.