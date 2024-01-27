السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تشرح رسائل الرئيس السيسي عن أزمة الدولار في مصر (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه في احتفالية عيد الشرطة، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة للشعب المصري، تناول فيها موضوع أزمة الدولار وسبل حلها، مشيرًَا إلى أن الحل يكمن في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن ذلك يتطلب زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

ونقلت، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، تصريحات الرئيس السيسي، وأكدت على ضرورة العمل على زيادة الإنتاج وتعميق وتعظيم المنتج المحلي لزيادة الصادرات، كما أشادت بجهود الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمارات والسياحة والصادرات لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

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