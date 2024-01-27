عضو اتحاد الصناعات يدعو البنك المركزي للتصدي للسوق الموازي للدولار (فيديو)

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك ضرورة لتدخل البنك المركزي المصري لحل أزمة سعر الصرف في السوق الموازي، مقترحًا المضاربة على العملة وزيادة الأسعار لإعادة التوازن في السوق الرسمي.

وأضاف الدسوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن السوق الموازي يشهد تضاربًا في الأسعار بسبب النقص في العملة، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للدولار هو 30-31 جنيها بحسب البنك المركزي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى محفزات وإعفاءات ضريبية لزيادة قدرته على الاستمرار والتنافس في السوق الخارجي، مشددا على أهمية بناء ثقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما أشاد بتوجه الدولة للميكنة والحد من استخدام النقود الورقية، واصفًا إياه بأنه خطوة جيدة لمواكبة التطورات الحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.