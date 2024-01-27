السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو اتحاد الصناعات يدعو البنك المركزي للتصدي للسوق الموازي للدولار (فيديو)

الدولار
الدولار

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك ضرورة لتدخل البنك المركزي المصري لحل أزمة سعر الصرف في السوق الموازي، مقترحًا المضاربة على العملة وزيادة الأسعار لإعادة التوازن في السوق الرسمي.

وأضاف الدسوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن السوق الموازي يشهد تضاربًا في الأسعار بسبب النقص في العملة، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي للدولار هو 30-31 جنيها بحسب البنك المركزي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى محفزات وإعفاءات ضريبية لزيادة قدرته على الاستمرار والتنافس في السوق الخارجي، مشددا على أهمية بناء ثقة بين القطاع الخاص والحكومة، كما أشاد بتوجه الدولة للميكنة والحد من استخدام النقود الورقية، واصفًا إياه بأنه خطوة جيدة لمواكبة التطورات الحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى كمال الدسوقي اتحاد الصناعات البنك المركزي أزمة سعر الصرف سعر الصرف السوق الموازي المضاربة السعر الرسمي للدولار إعفاءات ضريبية النقود الورقية

مواد متعلقة

كمال الدسوقى: مصر تواجه ضغوطًا سياسية بسبب غزة (فيديو)

عضو اتحاد الصناعات يدعو إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في مصر (فيديو)

عزة مصطفى تشرح رسائل الرئيس السيسي عن أزمة الدولار في مصر (فيديو)

النجاري: استقرار الجنيه والاستثمار الأجنبي ضروريان لتقليص الفجوة التجارية (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسى رفض الرد على اتصال من نتنياهو (فيديو)

الشاعر الشهاوى يروى لـ"الشاهد" كواليس معركته مع المكفرين والإخوان (فيديو)

"عدماء الدين".. "الشهاوى" يكشف لـ"الشاهد" عن كتابه الجديد حول الإخوان (فيديو)

"عبدالمحسن": البرلمان المصرى يمثل نبض الشعب ويتابع تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟