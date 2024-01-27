في أجواء آمنة.. منتخب مصر لليد يحتفل بفوزه بكأس أمم أفريقيا
في أجواء مبهجة وآمنة احتفل منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم السبت، بتتويجه بلقب بطولة أمم أفريقيا 2024 للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 29-21، ويتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024 بشكل رسمي.
وآمنت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية احتفالات منتخب مصر بالفوز بالبطولة على مجمع الصالات المغطاة، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقًا أمنية لتأمين المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم السبت، حيث خلقت أجواء آمنة للجماهير الذين استمتعوا بالمباراة.
وتوج منتخب مصر بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه بعد الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008،2016،2020 ،2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.