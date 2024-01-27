الرئيس السيسى يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأوليمبياد باريس 2024، مشيدًا بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجًا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

وتابع: كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم".