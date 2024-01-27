تونس تحقق برونزية أمم إفريقيا لليد.. وتخوض الملحق الأولمبي

حصد المنتخب التونسي الشقيق برونزية بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بعد تغلبه علىى الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 35/28.

واستضافت مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع الصالاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقدم نسور قرطاج مباراة كبيرة تسيدوها منذ البداية، لينتهي الشوط الأول بتفوق تونس 20/13.

فارق الأهداف السبع استمر حتى نهاية المباراة لتفوز تونس 35/28.

وفاز حارس مرمى المنتخب التونسي مهدي حرباوي بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية بعد أن حصدها في ربع النهائي أمام غينيا.

وتوُُجت تونس بالميدالية البرونزية للمرة السابعة في تاريخها بالإضافة لعشر ميداليات ذهبية وثمان فضيات.

وضمن نسور قرطاج خوض منافسات الملحق الأولمبي، فيم يحتاج الرأس الأخضر لفوز الجزائر على مصر من أجل خوض الملحق الأولمبي إلى جانب تونس.

أما بطل أمم إفريقيا فسيتأهل للأولمبيات مباشرةً، وحال خسارة مصر تخوض الملحق الأولمبي بصفتها سابع بطولة العالم الأخيرة لتمنح مقعدا إضافيا لرابع إفريقيا ليخوض الملحق.

وتأهل كل من مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، أصحاب المراكز الخمس الأولى ببطولة الأمم الإفريقية للمشاركة عن القارة السمراء، في بطولة العالم المُقبلة التي تُقام بتنظيم مشترك بين كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع العام المُقبل.

وتنطلق المباراة النهائية بين مصر والجزائر، بعد قليل في الصالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.