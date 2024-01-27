السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باستور يعلن قائمة مصر لمواجهة الجزائر في نهائي أمم إفريقيا لليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن قائمة الفراعنة لمواجهة الجزائر بعد قليل في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستضافت القاهرة منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري، بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

واستمر غياب الرباعي محمد عصام الطيار ومازن رضا ومحسن رمضان وخالد وليد، عن قائمة المباراة للمرة الثالثة على التوالي، والتي تضم 16 لاعبا يشاركون في كل مواجهة.

وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى:
كريم هنداوي (الصفا السعودي) - محمد علي (لوجرونيو الإسباني) 
الجناح الأيسر:
أحمد هشام سيسا (الأهلي)
الظهير الأيسر:
علي زين (دينامو بوخارست الروماني) - عبد الرحمن فيصل (الأهلي) - حسن وليد قداح (كيلسي البولندي)
صناعة الألعاب:
أحمد خيري (الأهلي) - يحيى الدرع (فيزبريم المجري) - سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
الظهير الأيمن: 
يحيى خالد (فيزبريم المجري) - مهاب سعيد (نيم الفرنسي)
الجناح الأيمن:
محمد سند (نيم الفرنسي) - أكرم يسري (الزمالك)
الدائرة:
إبراهيم المصري (الأهلي) - أحمد عادل (الأهلي) - محمد ممدوح هاشم (بدون نادي حاليا).

 

وتنطلق المباراة بعد قليل في صالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتسعى مصر للتغلب على الجزائر  من أجل التتويج بلقبها التاسع والثالث على التوالي بالإضافة لخطف بطاقة التأهل المباشر لأولمبيات باريس المقبلة عن قارة إفريقيا.

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