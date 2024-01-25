الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كارلوس باستور: مباراة تونس "كانت صعبة" وهدفنا التتويج بلقب البطولة الأفريقية

مدرب منتخب مصر لكرة
مدرب منتخب مصر لكرة اليد

تحدث الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة اليد بعد التأهل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من السابع عشر  وحتى السابع والعشرين من  يناير الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي عقب تحقيق الفوز على تونس بنتيجة “30/25“ في نصف النهائي الذي أقيم منذ قليل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال باستور “إنه يبارك للجمهور المصري، وجميع لاعبي الفريق على هذا الفوز والأداء الجيد والمميز، حيث قدم اللاعبين أداء جيد ومميز خلال الشوط الأول الذي انتهى بفارق خمسة أهداف لصالح المنتخب المصري“.

وتابع “أن بداية الشوط الثاني لم تكن الأفضل، وكان الفارق ثلاثة أهداف فقط ولكن المنتخب المصري عاد من جديد“.

وواصل “المباراة كانت صعبة وقوية للغاية، حيث إن لاعبي المنتخب التونسي على أعلى مستوى ويقدمون  أداء جيد، كما أنه يتمنى التوفيق لهم في الفترة المقبلة“.

أوضح “أن الهدف الأساسي هو التتويج باللقب، حيث سيبذل الجميع قصارى جهده من أجل حصد اللقب وإسعاد الشعب المصري“.

وأردف: “الجهاز الفني ينتظر الفائز من الجزائر والرأس الأخضر، من أجل التحضير والتجهيز جيدًا للمباراة، كما أنه في السابق كانت مباريات البطولة تقام كل يوم ولكن في هذه النسخة هناك يوم راحة وهذا يعطيهم الفرصة للتحضير الجيد“.

واختتم المدير الفني للمنتخب حديثه قائلًا: “أنه يتمنى حضور الجمهور بأعداد كبيرة في الدور النهائي حيث إنه يحدث فارق كبير ويقدم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين“.

وينتظر منتخب مصر الفائز من المواجهة الجارية حاليا بين الجزائر والرأس الأخضر، من أجل مواجهته في المباراة النهائية، التي تُقام في السادسة من مساء السبت المقبل في صالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

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