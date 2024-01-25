ملحمة فرعونية.. منتخب مصر يهزم تونس 30 /25 ويصعد لنهائى الأمم الإفريقية

فاز منتخب مصر لكرة اليد على تونس بنتجة 30/25 في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، والمقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم مصر على تونس 17/12.

قدم منتخب مصر مباراة قوية للغاية ونجح في السيطرة عليها في ظل تألق عدد كبير من لاعبيه، وعلى رأسهم محمد سند ويحيى خالد ويحيى الدرع وعلى زين وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومهاب سعيد وأحمد خيري وكريم هنداوي.

وبهذا الفوز يصعد منتخب مصر إلى المباراة النهائية، وينتظر الفائز من الجزائر والرأس الأخضر لمواجهته على لقب الأمم الإفريقية.

كان منتخب مصر صعد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على أنجولا، بينما تأهل منتخب تونس على حساب غينيا.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، على أن يختار منهم 18 لاعبا في الاجتماع الفني لكل مباراة، ويتم اختيار 16 منهم للعب قبل انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:- كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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