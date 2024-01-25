الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر "يقطع يد" الرأس الأخضر وينتظر الفراعنة فى نهائى أمم إفريقيا لليد

الجزائر والرأس الأخضر
الجزائر والرأس الأخضر كرة اليد

تغلب منتخب الجزائر الشقيق على الرأس الأخضر بنتيجة 32/26 في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وضرب محاربو الصحراء موعدا مع الفراعنة في المباراة النهائية، ليضعوا حدا لغيابهم عنها منذ أكثر من عشر سنوات.

وعلى عكس المتوقع تماما، جاء الشوط الأول بأفضلية كبيرة للمنتخب الجزائري، فيم ظهر الرأس الأخضر بمستوى أقل بكثير مما قدمه طوال مبارياته بالبطولة.

وسيطر محاربو الصحراء على المباراة منذ بدايتها، ونجحوا في توسيع الفارق مبكرًا لينتهي الشوط بفارق كبير وبنتيجة 16/8.

تفوق الخضر استمر خلال نصف اللقاء الثاني مع استمرار فارق الثمانية أهداف لتنتهي المباراة بفوز الجزائر 32/26.

وتُوج اللاعب الجزائري أيوب عابدي بجائزة رجل المباراة.

محاربو الصحراء كانوا قد حجزوا مقعدهم في بطولة العالم المُقبلة، التي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع العام المقبل، بعد تأهلهم للمربع الذهبي.

ويسعى منتخب الجزائر لتحقيق لقبه الثامن تاريخيا في هذه البطولة، للتساوي مع مصر، فيما يسعى الفراعنة لحصد لقبهم التاسع، للاقتراب من تونس صاحبة العشرة ألقاب.

كما أن المنتخبان سيلعبان على التتويج باللقب، من أجل حجز بطاقة التأهل المباشر عن قارة إفريقيا لأولمبيات باريس المُقبلة، وتفادي خوض منافسات الملحق.

وتُقام المباراة بعد غد السبت في تمام السادسة مساء بصالة رقم 1 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

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