الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا لكرة اليد| نيجيريا تفوز بـ كأس الرئيس.. والمغرب تحسم المركز السابع

منتخب نيجيريا لكرة
منتخب نيجيريا لكرة اليد

تُوِج المنتخب النيجيري لكرة اليد بدرع بطولة كأس الرئيس، لأصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر بعد تغلبه على الكاميرون 33/25.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد، في الفترة من السابع عشر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتُعد بطولة كأس الرئيس بمثابة بطولة شرفية، تضم المنتخبات التي لا تنجح في التأهل لربع النهائي وتخرج من المجموعات.

ولعبت نيجيريا مباراة المركزين التاسع والعاشر بعد تغلبها على ليبيا 31/28 فيم فازت الكاميرون على الجابون 28/21.

وحققت نيجيريا كأس الرئيس والمركز التاسع بالبطولة، فيم حقق المنتخب الكاميروني المركز العاشر.

وفي مباراة المركزين السابع والثامن، تغلب المغرب الشقيق على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 لينهي البطولة في المركز السابع، بينما اكتفت أنجولا بتحقيق المركز الثامن.

كان المغرب قد فقد فرصة المنافسة على المركز الخامس، المؤهل لبطولة العالم المُقبلة، بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بالرميات الترجيحية 36/37.

ومن المقرر أن تلعب غينيا والكونغو الديمقراطية مباراة المركز الخامس بعد قليل، لتحديد صاحب البطاقة الأخيرة، للتأهل لبطولة العالم عن قارة إفريقيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمس الأولى عن القارة السمراء لمنافسات النسخة المُقبلة من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين الدنمارك وكرواتيا والنرويج، مطلع العام المُقبل.

من ناحية أخرى، فازت الكونغو (برازافيل) على رواندا 42/28 في مباراة تحديد المركزين الثالث عشر والرابع عشر، بينما تغلبت كينيا على زامبيا 34/28 في مباراة تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر.

وتلتقي ليبيا مع الجابون في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

يُذكر أن حفل ختام البطولة سيُقام غدًا عقب المباراة النهائية، التي تجمع بين مصر والجزائر، في الثامنة مساءًا، بالصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

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