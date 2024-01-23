الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الأفريقي لليد: تنظيم مصر دائمًا مميز.. وأتمنى تحقيق الفراعنة لميدالية أولمبية

منصورو أريمو
منصورو أريمو

تحدث منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن تنظيم مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال كرة اليد والمقامة داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى السابع والعشرين من يناير الجاري تحت رعاية الرئيس السيسي.

قال منصورو أريمو:“أن مصر تعد بلدهم الثاني، وهذه ليست أول بطولة تستضيفها مصر، حيث إن تنظيم واستضافة البطولات في مصر دائمًا ما يكون جيد ومميز للغاية وعلى أعلى مستوى“.

وعن استقبال مصر لهم، أكد “أنه يشكر الجميع في مصر سواء من المتطوعين أو اللجنة المنظمة للبطولة أو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة د.محمد الأمين وذلك على حسن الاستقبال والاستضافة والكرم، فهذا ليس بغريب عن مصر“.

تابع رئيس الاتحاد الأفريقي “أنه يشعر بالسعادة في مصر منذ أول يوم وهذا ليس رأيه فقط بل رأي جميع الوفود المشاركة في منافسات البطولة“.

أضاف: "أن منافسات البطولة الأفريقية قوية للغاية حيث إنه من المقرر أن يتأهل البطل إلى أولمبياد باريس 2024، كما سيتأهل المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم 2025 في الدنمارك وكرواتيا والنرويج".

وأوضح “أن من يشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من إفريقيا يمثل القارة بالكامل وليس بلده فقط، كما أنه هناك تطور ومنافسة كبيرة على مستوى القارة الأفريقية وأصبح مستوى كرة اليد جيد للغاية وليس مقتصرًا على دول بعينها“.

وعن تحقيق المنتخب المصري ميدالية في أولمبياد باريس 2024، اختتم أريمو حديثة قائلًا:“أن منتخب مصر يقدم أداء رائع، ويتمنى أن يتأهل إلى الأولمبياد باريس ويحقق ميدالية أولمبية، فـ أداء ومستوى المنتخب المصري قريب كثيرًا من المنتخبات الأوروبية وينافس على المستوى العالمي“.

وفازت مصر على أنجولا 37/25 لتلحق بركب المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة الأمم الإفريقية المُقامة بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وحجز منتخب مصر مقعده رسميا في بطولة العالم المُقبلة والتي تستضيفها كل من الدنمارك وكرواتيا والنرويج مطلع عام 2025.

كما باتت مصر منافسا على بطاقة التأهل المباشر لأولمبيات باريس المقبلة عن قارة إفريقيا أو خوض منافسات الملحق على أقل تقدير.

وتنتظر مصر منافسها في نصف النهائي وهو الفائز من مباراة تونس وغينيا التي تنطلق بعد قليل في الصالة رقم 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

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