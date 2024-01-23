إلى كأس العالم.. مصر تتخطى عقبة أنجولا وتطير لنصف نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

حجز رجال منتخب مصر لكرة اليد، مقعدهم في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على أنجولا بنتيجة 37/25 في المباراة التي أقيمت بالصالة رقم 1 الصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري.

واستمر غياب نجم حراسة المرمى محمد عصام الطيار للمباراة الرابعة على التوالي بالإضافة للثلاثي مازن رضا ومحسن رمضان وخالد وليد بقرار فني من الإسباني خوان باستور المدير الفني للفراعنة.

وقدم رجال مصر أداءً راقيا استمرارا للمستوى الذي يقدمونه منذ بداية البطولة.

وحجزت مصر مقعدها في المربع الذهبي كما لحقت بكاب فيردي والجزائر في التأهل لبطولة العالم المُقبلة مطلع عام 2025 في دول الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وضمنت مصر المنافسة على بطاقة التأهل المباشر نحو أولمبيات باريس المقبلة التي تُلعب صيف العام الجاري.

وصف المباراة:



بدأت المباراة بدفاعات قوية من لاعبي المنتخبين وتمكن محمد علي من التصدي لأول تصويبتين على مرماه قبل أن يفتتح علي زين التسجيل لمصر بعد مرور ثلاث دقائق.

تقدمت مصر 4/2 عن طريق أهداف من يحيى الدرع وعادل إلا أن أنجولا عادت للمباراة وتقدمت 5/6 مع مرور عشر دقائق من عمر الشوط الأول.

سجل أحمد عادل هدفين متتاليين ليعيد التقدم المصري بنتيجة 7/6 قبل أن تعود أنجولا للتعادل عن طريق رمية جزائية.

سجل يحيى الدرع هدفا جديدا وتبعه أحمد هشام (سيسا) بهدفين متتاليين لتتقدم مصر 10/8 قبل ثواني من انتصاف الشوط الأول.

استبعد طاقم الحكام الجزائري نجمنا علي زين لمدة دقيقتين بعد تدخل على أحد لاعبي أنجولا في الدقيقة السابعة عشر.

سجل سيسا هدفا لمصر وردت انجولا بهدف لتتقدم مصر 12/9 أثناء النقص العددي.

بدأت مصر في فرض سيطرتها على اللقاء وتوسيع الفارق وسجل أحمد عادل هدفين متتاليين لتتقدم مصر 16/11 قبل أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

عاد عادل بهدف جديد ليطلب مدرب أنجولا وقتا مستقطعا قبل دقيقتين على نهاية الشوط مع تقدم مصر 17/11.

سجلت انجولا هدفها الثالث عشر استغلالا للعب بلاعب زائد بدلا من الحارس واستغل سيف الدرع خلو المرمى ليرد سريعا بهدف مصر التاسع عشر قبل أن يسجل أحمد خيري الهدف العشرين في المرمى الخالي لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 20/13.

جاء أحمد عادل نجم دائرة الأهلي نجما للشوط الأول بامتياز بعد تسجيل سبعة أهداف بمفرده في نصف اللقاء الأول.

افتتحت أنجولا الشوط الثاني بهدفين متتاليين ورد محمد ممدوح هاشم بهدفي بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط لتتقدم مصر 22/15.

وسعت مصر الفارق عن طريق حسن قداح ومحمد سند ويحيى خالد لتتقدم 26/16 مع مرور 41 دقيقة من زمن اللقاء.

التفوق المصري استمر مع اتساع الفارق تدريجيا لتصبح النتيجة 31/20 قبل عشر دقائق على نهاية المبارأ’.

جاءت الدقائق الأخيرة هادئة للغاية بعد حسم المباراة بفارق كبير واستمر الفارق في الاتساع إلى أن انتهت بفوز مصر 37/25.

وفاز لاعب مصر ونجم دائرة الأهلي أحمد عادل بجائزة رجل المباراة بعد أدائه الكبير والفاعلية التي حققها خلال الشوط الأول بتسجيل سبعة أهداف من سبع تصويبات على المرمى بنسبة 100%.

وتنتظر مصر في قبل النهائي المتأهل من مباراة تونس وغينيا التي تنطلق بعد قليل في صالة رقم 1.

ويسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو لقبهم التاسع على مستوى البطولة والثالث على التوالي من أجل تشديد الخناق على تونس صاحبة العشرة ألقاب.