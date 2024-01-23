مصر تواجه أنجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا لليد.. الليلة

يواصل رجال منتخبنا الأول لكرة اليد، مشوارهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم، حين يواجهون أنجولا في ربع النهائي في تمام السادسة مساءً داخل الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

ويستضيف مجمع صالات استاد القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من البطولة القارية التي تنظمها مصر في الفترة من السابع عشر للسابع والعشرين من يناير الجاري.

وتمكن الفراعنة من التأهل بين الثمانية الكبار بعد تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بالتغلب على منتخبات غينيا والكونغو (برازافيل) والكاميرون على الترتيب.

وتلتقي مصر مع أنجولا التي تأهلت في وصافة المجموعة الرابعة بعد التغلب على كل من نيجيريا وكينيا قبل الخسارة أمام تونس في الجولة الأخيرة بنتيجة 30/33.

تتفوق مصر على أنجولا بالمواجهات المباشرة إذ فازت بآخر ستة لقاءات جمعت بين المنتخبين على مستوى بطولة الأمم الإفريقية إلى جانب حسم المواجهة التي جمعت بينهما في بطولة العالم 2019.

ولا تمتلك أنجولا تاريخاً كبيرا على مستوى المعترك القاري مقارنة بمصر صاحبة الألقاب الثمانية والتي تسعى لحسم لقبها التاسع حال التتويج بهذه النسخة.

ولعل أبرز إنجازات أنجولا على مستوى أمم إفريقيا هو حصولها على المركز الثالث وذلك في ثلاث مناسبات من بينها نسختي 2004 و2016 في مصر بالإضافة لنسخة 2018 في الجابون.

وأكد محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر أنه وزملائه يحترمون كل المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية ويحلمون فقط بتحقيق اللقب والمشاركة في أولمبياد باريس المُقبلة.

وأضاف هاشم: نلعب كل مباراة خطوة بخطوة من أجل التواجد في المباراة النهائية والفوز بالبطولة، والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب ولا يوجد تركيز على من يشارك في المباريات وكل من يبدأ يقدم أقصى ما لديه للظهور بالمستوى المطلوب منه لتحقيق الفوز.

وقال الإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات صحفية عقب مباراة الكاميرون بختام مرحلة المجموعات أنه سعيد للغاية بعد التأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا، ويسعى للفوز بالبطولة والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وكأس العالم في كرواتيا.

وأكد باستور أن المنتخب مستعد للمنافسة على لقب البطولة والتتويج به وأنه سعيد بمشاركة أكبر عدد ممكن من لاعبيه خلال المباريات السابقة وإنه يعتمد على كافة اللاعبين ولا توجد أي أزمات بينه وبين أي من اللاعبين داخل المعسكر.

من جانبه أكد جونكالفيس نيتو إدجار المدرب المساعد للمنتخب الأنجولي على صعوبة مواجهة الليلة أمام مصر مشددا في الوقت ذاته على بذل أقصى جهد لديه ولدى اللاعبين من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب.

وقال نيتو إدجار أن تنظيم مصر للبطولة جيد ومميز للغاية، حيث إن مصر تعد وجهة للدول الأفريقية وتقوم بتنظيم واستضافة البطولات على أعلى مستوى“.

من المقرر أن تلعب مصر حال تأهلها للمربع الذهبي مع الفائز من مواجهة المنتخب التونسي أمام غينيا.

ويلعب نسور قرطاج مباراة مرتقبة أمام غينيا في الثامنة مساءاً وذلك لتحديد منافس مصر من بينهما في نصف النهائي.

ويلتقي منتخب الرأس الأخضر وصيف النسخة السابقة لأمم إفريقيا بالمغرب الشقيق فيم تواجه الجزائر منتخب الكونغو الديمقراطية لتحديد بقية أطراف المربع الذهبي.

وتلعب الفرق التي لم تتأهل بين الثمانية الكبار المباريات الترتيبية لتحديد المراكز من التاسع للسادس عشر.

وتستضيف صالة رقم 1 لقاءات دور الثمانية فيم تُلعب المباريات الترتيبية في صالة 2.

ويأتي جدول مباريات اليوم بالكامل على النحو التالي:

المغرب مع كاب فيردي - دور الثمانية: 12.30 ظهراً.

الكونغو الديمقراطية مع الجزائر, دور الثمانية: 3 عصراً.

مصر مع أنجولا - دور الثمانية: 5.30 مساءً.

تونس مع غينيا - دور الثمانية: 8 مساءً.

رواندا مع الجابون - مبارا ترتيبية: 12.30 ظهراً.

ليبيا مع زامبيا - مباراة ترتيبية: 3 عصراً.

الكاميرون مع كينيا - مباراة ترتيبية: 5.30 مساءً.

الكونغو مع نيجيريا - مباراة ترتيبية: 8 مساءً.