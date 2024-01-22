الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب منتخب أنجولا لليد: مباراة مصر ستكون صعبة.. التنظيم جيد ومميز كثيرًا

جونكالفيس نيتو إدغار
جونكالفيس نيتو إدغار المدرب المساعد لمنتخب أنجولا لكرة اليد

تحدث جونكالفيس نيتو إدغار، المدرب المساعد لمنتخب أنجولا لكرة اليد، عن مواجهة المنتخب المصري في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

وقال نيتو إدغار: “إن مباراة أنجولا أمام مصر ستكون صعبة كثيرًا، ولن تقل صعوبة عن مباراة أنجولا أمام تونس، ولكن سيبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لتحقيق الفوز لأن هدفنا التأهل إلى النهائي“.

وتابع: “أن تنظيم مصر للبطولة جيد ومتميز كثيرًا، حيث تعد مصر وجهة للدول الأفريقية وتقوم بتنظيم واستضافة البطولات على أعلى مستوى“.

واختتم المدرب المساعد لأنجولا حديثه قائلًا: “أنه راضٍ تمامًا على أداء ومستوى منتخب أنجولا الذي لم يقصر في شئ“.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

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