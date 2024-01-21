بالعلامة الكاملة.. مصر يهزم الكاميرون ويعبر لربع نهائى أمم إفريقيا لكرة اليد

نجح رجال منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اكتساح الكاميرون في ختام دور المجموعات بنتيجة 35 /16.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستبعد خوان كارلوس باستور الرباعي علي زين ومهاب سعيد ومازن رضا ومحمد عصام الطيار عن قائمة مباراة اليوم، فيم ضم نجم كيلسي البولاندي حسن وليد قداح لأول مرة بعد غيابه في أول جولتين.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء ولم تشهد أول دقيقتين تسجيل أهداف قبل أن يفتتح محمد سند أهداف مصر مع الدقيقة الثالثة.

عدل الكاميرون النتيجة سريعًا، إلا أن أحمد هشام "سيسا" عاد للتقدم سريعًا قبل أن يضيف عبد الرحمن فيصل وسند هدفين سريعين ليتقدم مصر 4 /1.

استمر التفوق المصري وسجل يحيى خالد وسيسا هدفين متتاليين ليتقدم مصر 9 /5 مع مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الأول.



شارك حسن قداح في المباراة لأول مرة من بداية البطولة مع مرور 18 دقيقة من عمر المباراة وكانت النتيجة تشير لتقدم مصر 12 /5.

واستبعد حُكام اللقاء إبرهيم المصري لدقيقتين بعد تدخل مع أحد لاعبي الكاميرون في الدقيقة العشرين من أحداث الشوط الأول.

سجل حسن قداح هدفه الأول قبل أن يسجل هدفا آخر بعد ثوان ليتقدم مصر 15 /6 قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.



أحرز أحمد عادل هدفا جديدا لمصر ورد الكاميرون بهدفه الثامن، لتصبح النتيجة 16 /8 قبل دقيقتين على نهاية الشوط.

سجل سند هدفا إضافيا لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 17 /9.

افتتح قداح أهداف الشوط الثاني سريعا ثم سجل يحيى خالد هدفا آخر ليتقدم مصر 19 /10.

سجل الكاميرون، ورد سيسا ومحمد ممدوح هاشم بهدفين لتصبح النتيجة 21 /11 مع مرور خمس دقائق من الشوط الثاني.

توالت الأهداف المصرية عن طريق أكرم يسري وفيصل وأحمد خيري ثم سيف الدرع ليتقدم مصر 27 /12 مع اقتراب منتصف شوط المباراة الثاني.

أحرز محسن رمضان وهاشم هدفين جديدين لمصر وحصل باستور على وقت مستقطع قبل عشر دقائق من نهاية المباراة والنتيجة تشير لتقدم مصر 30 /14.

تمكن محمد ممدوح هاشم من تسجيل ثالث أهدافه في اللقاء لتتقدم مصر 32 /15 قبل خمس دقائق على نهاية المباراة.

سجل هاشم هدفا جديدا وأضاف أحمد خيري وخالد وليد هدفين إضافيين لتنتهي المباراة بفوز عريض لمصر بنتيجة 35 /16.



واختارت اللجنة الفنية للمباراة نجمنا المحترف في صفوف فيزبريم المجري يحيى خالد رجلا للمبارا بعد منافسة كبيرة مع حارس الكاميرون الذي تصدى أيضا للعديد من التصويبات منعت مصر من تحقيق نتيجة ضخمة للغاية.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بعد الفوز بمبارياته الثلاث ليتأهل نحو ربع النهائي.

وينتظر مصر الخاسر من مواجهة تونس وأنجولا التي تُقام بعد قليل ضمن منافسات المجموعة الرابعة لملاقاته في الدور المقبل.