مصر تواجه الكاميرون في ختام مجموعات أمم إفريقيا لليد.. اليوم

يختتم رجال الفريق الأول لـ منتخب مصر لكرة اليد مساء اليوم، الأحد، مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية حين يواجهون الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويلتقي المنتخبان في صالة "1" بمجمع الصالات المغطاة لإستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد رجال في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

فراعنة مصر يتحدّون أسود الكاميرون في أمم إفريقيا لكرة اليد

وتدخل مصر مواجهة الليلة سعيا لإحكام السيطرة على صدارة المجموعة التي تحتلها بالفعل حيث إن فرصة فقدانها تبدو ضئيلة للغاية إذ تتطلب خسارة الفراعنة بفارق أكبر من 33 هدفا مع فوز غينيا على الكونغو وهو ما يبدو بعيدا عن التحقق عمليًا.

تتصدر مصر المجموعة بأربع نقاط جمعتها من فوزين على كل من غينيا بنتيجة 33/15 وعلى الكونغو 34/19.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في المجموعة بنقطتين جمعتهما من الفوز على الكونغو والخسارة أمام غينيا التي تتساوى مع الكاميرون بنفس رصيد النقاط إلا أن الأسود تتفوق بفارق الأهداف.

ولا تبدو الحظوظ متكافئة بأي حال حين يتعلق الأمر بالمواجهات المباشرة بين المنتخبين على الصعيد القاري.

التقى المنتخبان في عشر مواجهات سابقة ببطولة الأمم الإفريقية كان الفوز من نصيب الفراعنة فيها جميعا إذ أن الكاميرون لا تمتلك تاريخا كبيرا في اللعبة.

ويعد أبرز إنجازات الكاميرون في الكرنفال القاري حصولها على فضية بطولة عام 1974 في تونس وهي النسخة الأولى في تاريخ المسابقة.

وفي النسخة التالية لها مباشرة عام 1976 بالجزائر حقق الأسود المركز الثالث.

لم تظهر الكاميرون في المربع الذهبي بعد ذلك نهائياً واكتفت بتحقيق المركز الخامس أعوام 1978، 2002، 2014 و2016.

وتظل مصر صاحبة التاريخ الأكبر على مستوى القارة السمراء حيث تمتلك ثمانية ألقاب أفريقية وتسعى للتتويج بلقبها التاسع في هذه البطولة والثالث على التوالي.

وأكد الإسباني خوان كارلوس باستور مدرب المنتخب على أهمية التعامل مع مباراة اليوم بجدية مثلها مثل أي مباراة كي لا يتسلل التراخي للاعبين خلال المواجهات المقبلة مع تنامي الاعتقاد بسهولة البطولة والخوف من تسرب ذلك الإحساس للاعبين.

ومن المقرر أن تلعب مصر حال تصدر المجموعة رسمياً مع وصيف المجموعة الرابعة التي تأهل منها بالفعل كل من تونس وأنجولا.

بقية مباريات اليوم:

ويلتقي نسور قرطاج، الفهود الأنجولية في قمة مباريات المجموعة الرابعة من أجل حسم متصدر المجموعة والوصيف منافس مصر في الدور المقبل.

وحال تصدر كل من مصر وتونس مجموعتيهما ثم تخطي ربع النهائي فإنهما سيضربان موعدا ناريا في نصف النهائي سيكون بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

ويشهد اليوم ديربي مغاربي كبير بين الجزائر والمغرب على صدارة المجموعة الثالثة، وكان المنتخبان قد حققا الفوز في مباراتيهما السابقتين على كل من ليبيا والجابون.

وتشهد المجموعة الأولى مباراة قوية تحدد الصدارة أيضا فيما بين منتخبي كاب فيردي والكونغو الديمقراطية بعد فوز كليهما بأول جولتين.

ويأتي جدول مباريات اليوم كاملا على النحو التالي:

ليبيا مع الجابون - المجموعة الثالثة: 2 ظهرًا.

نيجيريا مع كينيا - المجموعة الرابعة: 2 ظهرًا.

غينيا مع الكونغو - المجموعة الثانية (مجموعة مصر): 4 عصرًا.

رواندا مع زامبيا - المجموعة الأولى: 4 عصرًا.

مصر مع الكاميرون - المجموعة الثانية: 6 مساءً.

الكونغو الديمقراطية مع كاب فيردي - المجموعة الأولى: 6 مساءً.

الجزائر مع المغرب - المجموعة الثالثة: 8 مساءً.

أنجولا مع تونس - المجموعة الرابعة: 8 مساءً.