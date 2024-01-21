الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد الجزائرى يتقدم رسميا بشكوى للكاف بسبب حكم مباراة بوركينا فاسو

الجزائر وبوركينا
الجزائر وبوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان رسمي، عن التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"؛ بسبب أداء التحكيم في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو.

وكانت مباراة الجزائر وبوركينا فاسو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسلط الاتحاد الجزائري، عبر البيان الضوء على شكوى حكام تقنية الفيديو "الفار"، مشيرًا إلى أنه تم تعيين نفس حكم الفيديو للفريق في مباراتي أنجولا وبوركينا فاسو في البطولة.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على النحو الآتي: "تقدمت الجامعة الجزائرية لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص التحكيم خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، في إطار منافسات اليوم الثاني من المجموعة الرابعة لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2023.

وبينما ترحب الجامعة الجزائرية لكرة القدم بالجهود المبذولة لرفع مستوى تنظيم الحدث القاري، فإنها تأسف للعيوب التي لاحظتها.

لا يفهم الاتحاد الجزائري لكرة القدم سبب تعيين نفس حكم الفار كما في المباراة الأولى، مما يثير تساؤلات مشروعة حول عدم ملاءمة مثل هذا القرار، خاصة وأن القرارات المتنازع عليها خلال المباراة لم يلاحظها حكام الفار مثل الأخطاء التي ارتكبت على لاعبينا في الدقائق (10') و(57').

تستند شكوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى حقائق يمكن التحقق منها ويجب على الحكام المسؤولين الرد عليها.

وتأمل الجامعة الجزائرية لكرة القدم من خلال هذه الشكوى التدخل حتى يكون التحكيم بمستوى أفضل ويرقى إلى مستوى المنافسة القارية العريقة".

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.

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