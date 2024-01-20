السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعة الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الجزائر وبوركينا
الجزائر وبوركينا فاسو

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر مع بوركينا فاسو اليوم، هو أبرز ما يبحث عنه مشجعو كرة القدم خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2 - 2، اليوم السبت.

ولم ينجح منتخب الجزائر في تحقيق فوزه الأول في البطولة للجولة الثانية من البطولة، بعدما تعادل مع أنجولا في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

 ترتيب مجموعة الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو

1 - بوركينا فاسو 4 نقاط.

2 - الجزائر 2 نقاط.

3 - أنجولا 1 نقاط.

4 - موريتانيا 0 نقاط.

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024 بتوقيت القاهرة


وبقي منتخب بوركينا فاسو، الذي أضاع فرصة التأهل الرسمي مبكرا لدور الـ16 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1990 و2019 إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا، قبل لقاء أنجولا وموريتانيا في الجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل النجم المخضرم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51.

وأعاد بيرتراند تراوري التقدم لبوركينا فاسو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الخيول) في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن بونجاح عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16 في البطولة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ترتيب المجموعة الرابعة الجزائر بوركينا فاسو كأس أمم إفريقي كأس أمم إفريقيا 2023

مواد متعلقة

أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح ينقذ الجزائر بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو

بوركينا فاسو يتقدم على الجزائر بهدف فى الدقائق الأخيرة بالشوط الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا