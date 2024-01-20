ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر مع بوركينا فاسو اليوم، هو أبرز ما يبحث عنه مشجعو كرة القدم خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2 - 2، اليوم السبت.

ولم ينجح منتخب الجزائر في تحقيق فوزه الأول في البطولة للجولة الثانية من البطولة، بعدما تعادل مع أنجولا في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

ترتيب مجموعة الجزائر بعد التعادل مع بوركينا فاسو

1 - بوركينا فاسو 4 نقاط.

2 - الجزائر 2 نقاط.

3 - أنجولا 1 نقاط.

4 - موريتانيا 0 نقاط.



وبقي منتخب بوركينا فاسو، الذي أضاع فرصة التأهل الرسمي مبكرا لدور الـ16 في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد المنتخب الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1990 و2019 إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا، قبل لقاء أنجولا وموريتانيا في الجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق محمد كوناتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل النجم المخضرم بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51.

وأعاد بيرتراند تراوري التقدم لبوركينا فاسو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الخيول) في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، لكن بونجاح عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا هدف التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16 في البطولة، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.