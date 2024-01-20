أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح ينقذ الجزائر بتعادل قاتل مع بوركينا فاسو

فرض منتخب الجزائر تعادلًا إيجابيًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، كان 2023، بهدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى ضعيف ومتبادل بين كلا الفريقين وانحصر اللعب في أغلب أوقات المباراة بمنطقة وسط الملعب.

وجاءت أغلب المحاولات الهجومية لمنتخب الجزائر خارج المرمى، فيما خلق لاعبو بوركينا فاسو محاولتين وصلتا إلى المرمى.

وأهدر بغداد بونجاح فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب الجزائر في الدقيقة 25 بعدما تسلم تمريرة طولية من رامي بن سبعيني داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو وسدد الكرة ومرت بجوار القائم.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن دفاعات الفريقين نجحتا في إبعاد الخطورة عن المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل محمد كوناتي هدف برأسية رائعة بعد عرضية من لاعب وسط بوركينا من وسط الملعب، لتسكن شباك حارس الجزائر.

وألغي الحكم هدف اللقاء، ثم عاد لتقنية "الفار" التي أكدت هدف بوركينا على الجزائر.

وسدد لاعبو منتخب الجزائر كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين على المرمى من محاولتين فقط طوال الشوط.

واستحوذ منتخب الجزائر على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح منتخب بوركينا فاسو.



واستمر استحواذ منتخب الجزائر على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، بينما استمر الأداء الهجومي على نسق الشوط الأول.

وسجل بغداد بونجاح هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 51، بعدما تابع كرة عرضية ارتدت من دفاع بوركينا فاسو بقدمه في المرمى.

وأهدر بغداد بونجاح فرصة تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 53 بعدما حول عرضية يوسف البلايلي برأسه ناحية المرمى ولكنها مرت بجوار القائم.

وتحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء في الدقيقة 71، بعد عرقلة عيسى كابوريه داخل منطقة جزاء الجزائر، وسددها بيرتراند تراوري بقدمه اليسرى وسكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب الجزائر لتسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر المباراة.

وسجل بغداد بونجاح هدف التعادل لمنتحب الجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، من ركلة ركنية نفذها آدم وناس عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها بونجاح برأسه على يمين الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار ولكن دفاع بوركينا فاسو نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.

واستحوذ منتخب الجزائر على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح منتخب بوركينا فاسو.

ورفع منتخب الجزائر رصيده لنقطتين في المركز الثاني بالمجموعة، مقابل 4 نقاط لمنتخب بوركينا فاسو في صدارة المجموعة الرابعة.