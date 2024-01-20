السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة مصر والرأس الأخضر.. 4 سيناريوهات تصعد بالفراعنة حال التعادل

منتخب مصر
منتخب مصر

تترقب الجماهير المصرية بشغف، مباراة مصر والرأس الأخضر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمعرفة موقف المنتخب الوطني من التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ34 في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

ويختتم المنتخب المصري مباريات دور المجموعات في المجموعة الثانية، عندما يواجه نظيره الرأس الأخضر في العاشرة مساء الإثنين 22 يناير، على ملعب "فيليكس هوفيه بوانيي"، وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخبان الغاني والموزمبيقي.

فوز أي طرف من منتخبي غانا وموزمبيق سيصل للنقطة الرابعة، ومع تعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر سيصل الفراعنة للنقطة الثالثة، وبالتالي سيتأهل منتخب الرأس الأخضر أول المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويرافقه أحد منتخبي غانا أو موزمبيق برصيد 4 نقاط، ويبقى المنتخب المصري ثالثًا بثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب موزمبيق المجموعة بنقطة وحيدة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر “أحسن ثوالث” في أمم إفريقيا

وحال حصول منتخب الفراعنة على 3 نقاط، فإنه سيحتاج لأكثر من سيناريو للتأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على النحو الآتي:

السيناريو الأول: هزيمة منتخب كوت ديفوار من غينيا الاستوائية في ختام مباريات المجموعة الأولى، سيكون لكلا المنتخبين 3 نقاط.

السيناريو الثاني: هزيمة أو تعادل الكاميرون مع جامبيا في المجموعة الثالثة، إذ في حالة خسارة أسود الكاميرون سيودع البطولة برصيد نقطة واحدة، وستصل جامبيا للنقطة الثالثة، أما التعادل فسيصل رفقاء فينسنت أبو بكر للنقطة الثانية وجامبيا تودع بنقطة وحيدة.

السيناريو الثالث: فوز أو تعادل تنزانيا مع جمهورية الكونغو أو زامبيا في المجموعة السادسة، علما بأن المغرب يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، زامبيا وجمهورية الكونغو بنقطة وحيدة وأخيرا تنزانيا بلا أي رصيد من النقاط.

السيناريو الرابع: هزيمة أنجولا من موريتانيا وبوركينا فاسو في المجموعة الرابعة، والتي يتصدرها الأخير بثلاث نقاط، ويليه أنجولا والجزائر بنقطة وحيدة، وأخيرا موريتانيا بلا أي نقاط. 

ويحتاج منتخب مصر لحدوث سيناريوهين فقط من السيناريوهات الأربعة السابقة، لضمان التأهل كأحسن ثوالث لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتبار أن إقصاء منتخبين من ثوالث المجموعات سيضمن بقاء الثوالث في المجموعات الأربعة المتبقية بما فيها "الفراعنة".

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر بـ 6 نقاط، فيما يحل المنتخبان الغاني والموزمبيقي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكليهما.

وتعادل الفراعنة في مباراتهم الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية، التي شهدت إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية سيغيب على إثره مباراتين.

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