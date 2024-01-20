عاجل.. مباراة مصر والرأس الأخضر.. سيناريوهات الأمل والترقب والخروج المبكر

تمثل مباراة مصر والرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار أهمية كبيرة لمنتخب مصر الذي يحتاج إلى الفوز للتأهل لدور الـ 16 دون انتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التي ستقام في نفس التوقيت "العاشرة مساء".

السيناريو الأول والأفضل

مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر مثل أي مباراة كرة قدم، احتمالاتها محصورة بين فوز أحد الفريقين أو التعادل والسيناريو الأول والأفضل لمنتخب مصر هو الفوز الذي سيرفع رصيده إلى خمس نقاط ويتأهل لدور الـ16 كثاني المجموعة دون انتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

سيناريو القلق والترقب

وفي حالة تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر سيرتفع رصيد الفراعنة إلى ثلاث نقاط وفي هذه الحالة سينتظر نتيجة مباراة غانا وموزمبيق وإذا انتهت بفوز أحد الفريقين يترفع رصيد الفائز إلى أربع نقاط ويتأهل لدور الـ 16 وينتظر منتخب مصر نتائج باقي المجموعات لمعرفة موقفه من التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

أما في حالة تعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر وتعادل موزمبيق مغ غانا يتأهل منتخب مصر لدور الـ16 كثاني المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويتساوي منتخبا موزمبيق وغانا في رصيد نقطتين.

السيناريو الأسوأ والخروج المبكر

وفي حالة هزيمة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وتوقف رصيده عند نقطتين سيكون السيناريو الأسوأ إذا انتهت مباراة غانا وموزمبيق بفوز أحد الفريقين لأن الفائز سيتأهل لدور الـ 16 ويحتل منتخب مصر المركز الثالث وينتظر نتائج باقي المجموعات لمعرفة موقفه من التأهل ضمن أفضل أربعة ستحتل المركز الثالث في المجموعات الست وستكون الأمور صعبة لأن منتخب مصر في هذه الحالة سينتظر عدم وصول فريقين من الفرق التي ستحتل المركز الثالث في المجموعات الأخري إلى نقطتين.

أما في حالة هزيمة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وتعادل موزمبيق مع غانا تتساوي منتخبات مصر وغانا وموزمبيق في رصيد نقطتين ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في المواجهات المباشرة بينهما وقبل مباراة غانا وموزمبيق سجل منتخب مصر أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما سجل كل من غانا وموزمبيق هدفين ودخل مرمى كل منهما هدفان وفي هذه الحالة إذا تعادل منتخبا موزمبيق وغانا بنتيجة أقل من 2-2 سيتأهل منتخب مصر لدور ال16 كثاني المجموعة.

أما في حالة هزيمة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، وتعادل منتخبا موزمبيق وغانا بنتيجة أكبرمن 2-2 سيحتل منتخب مصر المركز الرابع ويودع البطولة مباشرة.

وفي حالة تعادل موزمبيق مع غانا 2-2 تتساوي الفرق الثلاث في فارق الأهداف في المواجهات ويتم الاحتكام لفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة بإضافة نتائج المنتخبات الثلاث مع منتخب الرأس الأخضر الذي هزم غانا 2-1 وهزم موزمبيق 3- صفر وفي هذه الحاة يحتل منتخب مصر المركز الثالث حتى لوخسر 1- صفر ويتأهل منتخب غانا كثاني المجموعة.