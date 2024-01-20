موعد مباراة منتخب مصر القادمة في الأمم الأفريقية 2024.. والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في الأمم الإفريقية 2024 من أكثر الكلمات البثحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية منذ تعادل المنتخب الوطني مع منتخب غانا يوم الخميس الماضي في المباراة الثانية في دوري المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في الأمم الأفريقية 2024

يستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الثالثة له في دوري المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية ضد منتخب الرأس الأخضر والتي تعد أهم مباراة حاليا عقب التعادل مع منتخب موزمبيق ومنتخب غانا حيث تحدد المباراة صدارة المجموعة الثانية وستحدد المنتخب المتأهل إلى دور الـ 16 في البطولة.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر القادمة في الأمم الإفريقية 2024 ضد الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 والتي ستعقد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان.

موعد أخر مباراة في كأس الأمم الإفريقية 2024

تستضيف دولة كوت ديفوار النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 والتي تقام خلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير المقبل ويعد المنتخب المصري من أكثر المنتخابات التي حصلت على الكأس في تاريخ البطولة بما يعادل 7 مرات وتم منحها 3 كؤوس منتخلفة في تاريخ البطولة ويليها كلا من غانا والكاميرون بكأسيين فقط.

وتقام البطولة كل عامين حيث كان أول نسخة لها عام 1957 والتي أقيمت في مدينة الخرطوم عاصمة السودان واستمر انعقادها في السنوات الفردية لكي لا تتعارض مع بطولة كأس العالم لكرة القدم وأخر من توج باللقب هو منتخب السنغال عقب فوزه على منتخب مصر بركلات الجزاء 4-2 عام 2021.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

حصلت عدد من القنوات الفضائية على حق البث المباشر لمباريات كأس الأمم الإفريقية بشكل مجاني دون تشفير ويمكن متابعة المباريات من خلالها وهى كما يلي:-

قناة bein sport max 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

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