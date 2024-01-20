السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب السنغال بعد الفوز على الكاميرون: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المنشود

أليو سيسيه المدير
أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي

أبدى أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي سعادة كبيرة بعد فوز فريقه على الكاميرون 3/ 1 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، والتأهل لدور الستة عشر.

 

وحقق المنتخب السنغالي، فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي، ويصبح المنتخب الثاني بعد منتخب الرأس الأخضر الذي يضمن مكانه في الدور القادم، قبل خوض اللقاء الثالث والأخير.

 

وهنأ أليو سيسيه فريقه على الفوز، وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة "أهنئ اللاعبين لأنهم قدموا مباراة كبيرة، لقد اتبعوا تعليماتي، وكل النصائح التي قدمتها لهم".

 

وشدد المدرب الفائز باللقب القاري رفقة السنغال، على ضرورة التركيز على بقية المشوار، بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات أمام منتخب غينيا، وذلك رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

 

وأشار "تبقى المباراة أمام غينيا مهمة أيضا، يجب أن نبقى مركزين، خضنا مباراتين حتى الآن، ويتبقى خمس مباريات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود".

 

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي (كاف) عن سيسيه قوله "عندما نحمل ألوان المنتخب الوطني نكون متحمسين، ونفكر في السنغاليين الموجودين عبر العالم كله".

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