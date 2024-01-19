الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا.. السنغال يتقدم على الكاميرون بهدف فى الشوط الأول

السنغال
السنغال

أنهى منتخب السنغال الشوط الأول من مباراته أمام الكاميرون متقدمًا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

سجل إسماعيلا سار هدف التقدم لصالح السنغال في الدقيقة 16 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

في الدقيقة الخامسة، إسماعيل جاكوبس مدافع السنغال أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها مدافع الكاميرون نوهو تولو لخارج الملعب.

إسماعيل جاكوبس لاعب السنغال أرسل الكرة من الركلة الركنية لداخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 22، جان شارل كاستيليتو مدافع الكاميرون أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها حارس السنغال إدوارد ميندي.

في الدقيقة 38 فرصة خطيرة من السنغال بعدما سدد ماني الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها مدافع الكاميرون إنزو تشاتو لتمر الكرة لخارج الملعب.

فرانك أنجيسا لاعب وسط الكاميرون أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء شتتها دفاع السنغال بعيدًا عن منطقة الخطورة.

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