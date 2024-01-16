الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نجم السنغال عن تعادل الفراعنة: غير متوقع ويظل مرشحًا للقب

منتخب السنغال
منتخب السنغال

قال لامين كامارا لاعب منتخب السنغال، إن أسود التيرانجا لن تذهب إلى كوت ديفوار من أجل النزهة أو الفسحة والتقاط الصورة التذكارية.

لاعب السنغال: تعادل مصر أمام موزمبيق غير متوقع

وأضاف كامارا، في تصريحات صحفية اليوم: "البطولة صعبة للغاية سنواجه خصوما قوية، لكن لا تنازل عن حصد اللقب الإفريقي".

وتابع: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ومنتخبنا ليس المرشح الوحيد للتتويج بالبطولة".

وواصل: "هناك منتخبات أخرى مرشحة للتتويج، كرة القدم ليس لها كبير، فهي تعطي لمن يعطيها".

وأكمل لامين: "البطولة مليئة بالمفاجآت ونتائج الأمس وأمس الأول أكبر دليل على ذلك".

واختتم قائلا: "تعادل منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق كان أمرا غير متوقعا، لكن يظل منتخب الفراعنة مرشحا بقوة لحصد اللقب".

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات “كان 2023”، التي تسضيفها دولة كوت ديفوار حاليا، قد انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وبدأ منتخب السنغال رحلة الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز أمس على منتخب جامبيا بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

سجل ثلاثية أسود التيرانجا لامين كامارا (هدفين) وبابي جاي (هدف)، في الدقائق 4 و52 و86، من عمر المباراة.

وكان منتخب السنغال، توج بالنسخة الوحيدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في نسخة يناير 2022، التي أقيمت بالكاميرون، على حساب الفراعنة، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (4/2).

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